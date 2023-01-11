Компьютеры Проблемы

В США остановили авиаперелёты из-за компьютерного сбоя

Александр



Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило авиаперелёты внутри страны, а также международные рейсы с пересечением границ США. Всего было задержано около 1200 рейсов, 111 полностью отменены.

Проблемы возникли из-за сбоев в системе NOTAM (Notice to Air Missions), которая предупреждает пилотов о потенциальных опасностях во время полёта. Сейчас FAA занимается восстановлением работоспособности NOTAM.

По большей части проблемы затронули восточное побережье США, причём авиакомпания United Airlines из соображений безопасности отменила все свои рейсы. Некоторым самолётам, находившимся в пути, пришлось срочно приземляться на ближайших аэропортах. По данным аналитической компании Cirium, сегодня в США запланировано 21 464 полёта, планировалось перевезти около 2,9 миллиона человек.

Остановка перелётов продлится как минимум до 17:00 по московскому времени. К этому сроку инженеры должны полностью восстановить систему NOTAM.

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Источник:
Sky News
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