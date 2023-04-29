В США рассмотрели возможность запуска ядерного оружия искусственным интеллектом

«Мы все живём в цифровой эпохе и необходимо, чтобы не роботы, а человек обладал властью управлять, контролировать и запускать ядерное оружие».

Политики считают, что такие решения требуют «значительного человеческого контроля». По итогам вопроса был создан отдельный законопроект, регулирующий действия ИИ в отношении глобальный военных действий.Политика Минобороны США уже содержит подобный пункт, что для принятия столь масштабных решений необходимо непосредственное участие человека. Обсуждаемый законопроект несет уточняющий характер и создан для защиты «будущих поколений от потенциально разрушительных последствий». Он предотвращает использование федеральных средств для автоматизированного ядерного запуска без «значимого человеческого контроля».Из выступления одного из членов парламента:Эксперты взволнованы резкой популяризацией чат-ботов, нейросетей и стремительным развитием искусственного интеллекта. По их мнению, если не регулировать ситуацию, человечество может столкнуться с серьёзными последствиями. Доцент кафедры общественного здравоохранения Техасского университета A&M Кейсон Шмит (Cason Schmit) считает, что «законодатели порой слишком медленно адаптируются к быстро меняющейся технологической среде».