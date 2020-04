Цифровые платформы не перестают радовать пользователей скидками. В магазине Steam от компании Valve началась распродажа ролевых экшенов Dark Souls.Серия Dark Souls от студии FromSoftware представляет собой трилогию в жанре action/RPG с открытым, но в то же время замкнутом мире. Первая часть вышла в 2011 году. Серия является идейным наследником игры Demon’s Souls, которая вышла эксклюзивно на консоли PlayStation 3.Действие игры разворачивается в королевстве Лордран, которое поражено древним проклятием, обращающим всех жителей в нежить. Главному герою предстоит зажечь заново священный огонь и восстановить привычный порядок вещей. Для этого придется исследовать темный мир, где каждый уголок таит смертельную опасность, и сражаться с суровыми боссами.Третью часть Dark Souls ранее продавали за 1 999 рублей, а сейчас со скидкой 83% её можно приобрести за 339 рублей.Dark Souls II: Scholar of the First Sin сейчас отдают со скидкой 75% за 299 рублей вместо 1 199.Со всеми остальными предложениями в рамках распродажи вы можете ознакомиться здесь