В Steam появилось новое драконовское ограничение для геймеров из России

Фото: ResetEra



Компания Sony ввела новый запрет для геймеров из РФ и Беларуси. Он затронет тех, кто пользуется Steam.



Ранее Sony уже убрала все свои игры из российского и белорусского сегмента магазина Steam, однако до сих пор жители этих стран всё еще могли купить тайтлы студии на сторонних площадках и активировать их на своих аккаунтах. Теперь сделать это не получится.







Компании, торгующие ключами для Steam, сообщают, что владельцы российских и белорусских аккаунтов не смогут активировать в Steam ни одну игру, выпущенную Sony Interactive Entertainment (в том числе PlayStation PC). Под это ограничение попадут тайтлы, которые готовятся к выходу — Helldrivers 2, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider Man, а также любые уже вышедшие продукты.



В аккаунтах всех остальных стран СНГ игры Sony будут активироваться без проблем.