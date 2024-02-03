В Steam появилось новое драконовское ограничение для геймеров из России

Олег

ResetEra

Фото: ResetEra

Компания Sony ввела новый запрет для геймеров из РФ и Беларуси. Он затронет тех, кто пользуется Steam.

Ранее Sony уже убрала все свои игры из российского и белорусского сегмента магазина Steam, однако до сих пор жители этих стран всё еще могли купить тайтлы студии на сторонних площадках и активировать их на своих аккаунтах. Теперь сделать это не получится.

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Игры

Компании, торгующие ключами для Steam, сообщают, что владельцы российских и белорусских аккаунтов не смогут активировать в Steam ни одну игру, выпущенную Sony Interactive Entertainment (в том числе PlayStation PC). Под это ограничение попадут тайтлы, которые готовятся к выходу — Helldrivers 2, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider Man, а также любые уже вышедшие продукты.

В аккаунтах всех остальных стран СНГ игры Sony будут активироваться без проблем. 

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Источник:
3dnews
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Комментарии

Ghost
+392
Ghost
🤣🤣🤣
Сегодня в 00:55
#
0
Din Rise
Расскажите им о пиратском флаге, под которым ходит Россия тогда)
Сегодня в 01:24
#
+849
Paspartu Din Rise
И как играть в helldivers на пиратке?
Сегодня в 02:29
#
+633
pincher Paspartu
Все кто активно используют Steam давно перешли на турецкие или казацкие регионы, причём можно перевести свой аккаунт без потери каких-либо игр и наплевать на такие запреты и игры там дешевле😎😉
Сегодня в 02:39
#
+255
Voreland pincher
Казахские, а точнее Казахстанские аккаунты .
Сегодня в 07:54
#
+849
Paspartu pincher
Это уже не про пиратство
час назад в 09:48
#
+326
Monder
Гифты работают, просто у ключей сделали регионы.
час назад в 10:45
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