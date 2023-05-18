В Steam появился долгожданный шутер Starship Troopers: Extermination

Александр


Магазин Steam выпустил в ранний доступ игру Starship Troopers: Extermination, созданную по мотивам вселенной «Звёздный десант». Сейчас она продаётся за 880 рублей, причём цена будет увеличиваться по мере подготовки к полноценному релизу и появлению нового контента.

В Starship Troopers: Extermination можно строить космические базы и сражаться с врагами — огромными жуками. Мультиплеерная система поддерживает одновременную игру до 16 игроков и содержит карту с пятью зонами с нарастающим уровнем угрозы. Доступны три класса с системой постепенного развития и пять разновидностей врагов. Сейчас разработчики активно дорабатывают игру, создавая для неё новый контент и совершенствуя сценарий.

В Steam оставлено более тысячи отзывов и обзоров Starship Troopers: Extermination, 93% из них имеют положительные оценки. Игрокам в основном нравится ностальгическая атмосфера старых шутеров и динамичный геймплей. Впрочем, есть и такие, которые отмечают большое количество багов, слабую оптимизацию, вторичность идеи, однообразие и сырость реализации.

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