Не только Atomic Heart! В Steam появился социалистический ретро-шутер HROT

Александр


В Steam состоялся официальный релиз игры HROT от чешского разработчика Spytihněv. Эта игра была выпущена в ранний доступ в январе 2021 года, а теперь её могут приобрести все желающие.

HROT — однопользовательскй шутер в стиле Quake. Действие происходит в 1986 году в небольшой социалистической стране рядом с СССР. Произошла страшная техногенная катастрофа, и теперь герою нужно пробраться в укрытие, найти противогаз, зарядить пистолет и защитить свою страну от агрессора. Сражаться с врагами можно с помощью советского оружия (не всегда реалистичного), а когда патроны заканчиваются, в ход идут серп и молот. Всего в игре три главы, поделённые на 26 уровней.

Игра HROT продаётся в Steam за 369 рублей, купить её можно в том числе в России. Отзывы преимущественно положительные.

-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Brawl Stars — всё! Игру заблокировали в России, но есть способ запустить
Как скачать, запустить или обновить Brawl Stars на смартфоне или планшете с Android
Как скачать Brawl Stars на iPhone в 2023 году

Рекомендации

Рекомендации

Гонять лысого, влажные мечты, ночные жрицы и другие пикантные фразочки, изображенные нейросетью
Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать
Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных
Какую выбрать «Яндекс Станцию»? Собрали все отличия пяти моделей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

AleX_another
+724
AleX_another
2 часа назад в 17:19
#