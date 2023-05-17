Не только Atomic Heart! В Steam появился социалистический ретро-шутер HROT

В Steam состоялся официальный релиз игры HROT от чешского разработчика Spytihněv. Эта игра была выпущена в ранний доступ в январе 2021 года, а теперь её могут приобрести все желающие.
HROT — однопользовательскй шутер в стиле Quake. Действие происходит в 1986 году в небольшой социалистической стране рядом с СССР. Произошла страшная техногенная катастрофа, и теперь герою нужно пробраться в укрытие, найти противогаз, зарядить пистолет и защитить свою страну от агрессора. Сражаться с врагами можно с помощью советского оружия (не всегда реалистичного), а когда патроны заканчиваются, в ход идут серп и молот. Всего в игре три главы, поделённые на 26 уровней.
Игра HROT продаётся в Steam за 369 рублей, купить её можно в том числе в России. Отзывы преимущественно положительные.