Ученые против нацистов в разгар Второй мировой войны: в Steam вышла игра Sumerian Six



В онлайн-магазине Steam состоялся релиз тайтла, в котором игрок будет бороться за исход Второй мировой войны. Издателем является студия Devolver Digital, а разработчиком указан Artificer.



Сюжет игры приключенческий, а события разворачиваются в реальном времени в середине 20-го века. Игрок перенесется в прошлое и возглавит команду учёных, чтобы вместе сражаться с нацистами в тылу врага, раскрывать тайны и применять экспериментальные технологии, способные переломить ход Второй мировой войны. Игра имеет русский интерфейс и субтитры, и уже заработала несколько десятков положительных оценок.









Фото: Devolver Digital





Фото: Devolver Digital



Стоимость состоавляет 29,99 евро, игра требует не менее 20 Гб свободного места на Windows-ПК. Стоимость состоавляет 29,99 евро, игра требует не менее 20 Гб свободного места на Windows-ПК.