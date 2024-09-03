Ученые против нацистов в разгар Второй мировой войны: в Steam вышла игра Sumerian Six

Олег

Фото: Devolver Digital


В онлайн-магазине Steam состоялся релиз тайтла, в котором игрок будет бороться за исход Второй мировой войны. Издателем является студия Devolver Digital, а разработчиком указан Artificer.

Сюжет игры приключенческий, а события разворачиваются в реальном времени в середине 20-го века. Игрок перенесется в прошлое и возглавит команду учёных, чтобы вместе сражаться с нацистами в тылу врага, раскрывать тайны и применять экспериментальные технологии, способные переломить ход Второй мировой войны. Игра имеет русский интерфейс и субтитры, и уже заработала несколько десятков положительных оценок.

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Фото: Devolver Digital
Фото: Devolver Digital

Фото: Devolver Digital
Фото: Devolver Digital

Стоимость состоавляет 29,99 евро, игра требует не менее 20 Гб свободного места на Windows-ПК. 

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Источник:
Steam
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