В свежей macOS 13.4 обнаружено крайне неприятное нововведение

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В macOS 13.4 beta 4 обнаружено нововведение, связанное с фильтрацией интернет-трафика. Об этом пишут в MacRumors.
Согласно источнику, разработчики исследовали свежую бета-версию macOS и обнаружили в ней крайне неприятное изменение. После обновления оказалось, что система мешает работе приложений и инструментов, фильтрующих интернет-трафик. Когда они включены, сеть постоянно отключается и снова подключается, при этом интернет на компьютере не работает. Ситуация налаживается лишь после удаления приложения.
К приложениям сетевой фильтрации относятся, среди прочих, и блокировщики рекламы. Они пропускают весь трафик через локальный DNS, чтобы отсечь баннеры и вставки на сайтах, и в последней бета-версии с их работой возникают проблемы. Пока неизвестно, является ли это ошибкой в ПО или же Apple преднамеренно «затягивает гайки».
Ранее подобную инициативу продвигала компания Google в своем браузере Chrome. Обновление Manifest должно было фактически убить блокировщики рекламы, но компания уже несколько раз откладывала его внедрение по неизвестным причинам.
В macOS 13.4 beta 4 обнаружено нововведение, связанное с фильтрацией интернет-трафика. Об этом пишут в MacRumors.
Согласно источнику, разработчики исследовали свежую бета-версию macOS и обнаружили в ней крайне неприятное изменение. После обновления оказалось, что система мешает работе приложений и инструментов, фильтрующих интернет-трафик. Когда они включены, сеть постоянно отключается и снова подключается, при этом интернет на компьютере не работает. Ситуация налаживается лишь после удаления приложения.
К приложениям сетевой фильтрации относятся, среди прочих, и блокировщики рекламы. Они пропускают весь трафик через локальный DNS, чтобы отсечь баннеры и вставки на сайтах, и в последней бета-версии с их работой возникают проблемы. Пока неизвестно, является ли это ошибкой в ПО или же Apple преднамеренно «затягивает гайки».
Ранее подобную инициативу продвигала компания Google в своем браузере Chrome. Обновление Manifest должно было фактически убить блокировщики рекламы, но компания уже несколько раз откладывала его внедрение по неизвестным причинам.