В «Т-Банке» появился «Живой баланс» билайна

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Мобильный оператор билайн в партнерстве с «Т-Банком» запустили сервис «Живой баланс» (18+). Он позволяет пользователям видеть актуальный баланс своего мобильного номера в билайне прямо в приложении банка и пополнять его там же без комиссии. Это делает управление финансовыми операциями еще более удобным и прозрачным для клиентов.

Для удобства пользователей в приложении «Т-Банк» также предусмотрена возможность настройки автоплатежей, что позволяет автоматически пополнять счёт билайна при достижении минимальной суммы или в определенный день месяца. Это исключает необходимость вручную следить за балансом и своевременно пополнять его.

Вячеслав Яхин, директор по развитию нетелеком-продуктов и цифровых сервисов билайна: «Клиенты билайна всегда могут рассчитывать на инновационные решения, которые упрощают их жизнь. Запуск сервиса Живой баланс» в «Т-Банке» делает процесс управления мобильной связью простым и быстрым, а также помогает избежать лишних действий и траты времени при пополнении баланса».

Ранее сервис «Живой баланс» от билайна стал доступен клиентам ВТБ и «Альфа-Банка», которые также могут управлять балансом номера в приложениях данных банков.



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Комментарии

Вася Вотафаков
+6240
Вася Вотафаков
У меня в Сбере так же с провайдером ТТК. При оплате видно какой баланс.
2 минуты назад
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