В Telegram добавили репост историй, поиск похожих каналов и ещё кучу прикольных фич

Фархад
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Сегодня, 30 ноября, разработчики Telegram анонсировали ряд новых и отчасти полезных функций для пользователей мессенджера.

Главным нововведением стала возможность поиска похожих каналов. Теперь при подписке на канал, Telegram предложит список схожих по тематике публичных каналов. Их также можно будет найти в профиле канала.

Кроме того, пользователи могут репостить истории своих знакомых, дополняя их кружочками с видео или голосовыми сообщениями. Вдобавок разработчики добавили возможность ответа на сторис видеосообщениями.

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С сегодняшнего дня подписчики Telegram Premium также могут выбирать уникальные цветовые сочетания с логотипами для своих профилей, чтобы дополнительно подчеркнуть свою индивидуальность. Кроме того, премиум-юзеры могут установить любые обои на фон чата одновременно для себя и своего собеседника.

Обычным пользователям, у которых нет специальных значков возле юзернейма, разрешили расшифровывать до 2 голосовых сообщений в неделю.

Помимо прочего, Telegram добавил статистику историй для каналов, подсветку кода в сообщениях, улучшенный просмотр групп с темами, а также эффект «щелчка Таноса» на iOS для исчезающих сообщений.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

Misha Gynin
–77
Misha Gynin
Жду ленту и ухожу из ВК 😏
2 часа назад в 18:37
#
tellurian
+4707
tellurian Misha Gynin
Надеюсь не будет ленты.
час назад в 19:32
#
EDD
+407
EDD tellurian
Надеялись, что не будет сторис....
25 секунд назад
#