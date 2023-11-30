В Telegram добавили репост историй, поиск похожих каналов и ещё кучу прикольных фич

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Сегодня, 30 ноября, разработчики Telegram анонсировали ряд новых и отчасти полезных функций для пользователей мессенджера.Главным нововведением стала возможность поиска похожих каналов. Теперь при подписке на канал, Telegram предложит список схожих по тематике публичных каналов. Их также можно будет найти в профиле канала.Кроме того, пользователи могут репостить истории своих знакомых, дополняя их кружочками с видео или голосовыми сообщениями. Вдобавок разработчики добавили возможность ответа на сторис видеосообщениями.С сегодняшнего дня подписчики Telegram Premium также могут выбирать уникальные цветовые сочетания с логотипами для своих профилей, чтобы дополнительно подчеркнуть свою индивидуальность. Кроме того, премиум-юзеры могут установить любые обои на фон чата одновременно для себя и своего собеседника.Обычным пользователям, у которых нет специальных значков возле юзернейма, разрешили расшифровывать до 2 голосовых сообщений в неделю.Помимо прочего, Telegram добавил статистику историй для каналов, подсветку кода в сообщениях, улучшенный просмотр групп с темами, а также эффект «щелчка Таноса» на iOS для исчезающих сообщений.