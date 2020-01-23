Для мессенджера Telegram вышло обновление под номером 5.14. Разработчики обновили опросы, добавили викторины и некоторые визуальные улучшения интерфейса.
Обновленные опросы
Ранее все опросы в мессенджере были анонимными. Теперь появились открытые голосования, в которых видно кто и за какой вариант проголосовал. У всех пользователей по-прежнему осталась возможность создавать анонимные опросы.
В опросах с несколькими ответами можно голосовать за несколько вариантов сразу. Таким образом, с помощью этой функции можно планировать различные события в группах, а также использовать эту возможность в ситуациях, где необходимо выбрать более 1 ответа.
Викторины
С помощью обновленных вопросов появилась возможность создавать викторины, где необходимо выбрать правильный ответ. Для того, чтобы создать викторины с несколькими вопросами и мультимедиа нужно воспользоваться ботов @quizbot.
Визуальные улучшения
Обновленное приложение мессенджера получило дополнительную опцию, которая позволяет изменять форму «пузырьков» сообщений. Любители острых углов (или закругленных) оценят.
У пользователей Android появился индикатор загрузки, который показывает объём скачиваемых или отправляемых данных.
Обновленные опросы
Ранее все опросы в мессенджере были анонимными. Теперь появились открытые голосования, в которых видно кто и за какой вариант проголосовал. У всех пользователей по-прежнему осталась возможность создавать анонимные опросы.
В опросах с несколькими ответами можно голосовать за несколько вариантов сразу. Таким образом, с помощью этой функции можно планировать различные события в группах, а также использовать эту возможность в ситуациях, где необходимо выбрать более 1 ответа.
Викторины
С помощью обновленных вопросов появилась возможность создавать викторины, где необходимо выбрать правильный ответ. Для того, чтобы создать викторины с несколькими вопросами и мультимедиа нужно воспользоваться ботов @quizbot.
Визуальные улучшения
Обновленное приложение мессенджера получило дополнительную опцию, которая позволяет изменять форму «пузырьков» сообщений. Любители острых углов (или закругленных) оценят.
У пользователей Android появился индикатор загрузки, который показывает объём скачиваемых или отправляемых данных.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия