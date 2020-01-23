Telegram

Для мессенджера Telegram вышло обновление под номером 5.14. Разработчики обновили опросы, добавили викторины и некоторые визуальные улучшения интерфейса.

Обновленные опросы

Опросы

Ранее все опросы в мессенджере были анонимными. Теперь появились открытые голосования, в которых видно кто и за какой вариант проголосовал. У всех пользователей по-прежнему осталась возможность создавать анонимные опросы.

Опросы

В опросах с несколькими ответами можно голосовать за несколько вариантов сразу. Таким образом, с помощью этой функции можно планировать различные события в группах, а также использовать эту возможность в ситуациях, где необходимо выбрать более 1 ответа.

Викторины

Викторины

С помощью обновленных вопросов появилась возможность создавать викторины, где необходимо выбрать правильный ответ. Для того, чтобы создать викторины с несколькими вопросами и мультимедиа нужно воспользоваться ботов @quizbot.

Визуальные улучшения

Telegram

Обновленное приложение мессенджера получило дополнительную опцию, которая позволяет изменять форму «пузырьков» сообщений. Любители острых углов (или закругленных) оценят.

Telegram

У пользователей Android появился индикатор загрузки, который показывает объём скачиваемых или отправляемых данных.



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