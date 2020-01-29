В beta-версии клиента Telegram для macOS появилась функция разделения чатов по типу. Для активации фильтра нужно нажать правой кнопкой мыши по вкладке с чатами.Вероятно, возможность разделения диалогов и каналов появится и на других операционных системах, точные срока выхода обновления с новой функцией пока не называются. Об аналогичной возможности сообщалось год назад, но тогда тестирование функции было прекращено.Несколько дней назад было выпущено обновление 5.14 для iOS и Android, которое добавило улучшенные опросы, а также некоторые улучшения интерфейса, такие как прогресс загрузки на Android и настройку внешнего вида диалогов.