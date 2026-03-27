Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В Telegram нашли дыру для взлома любого пользователя

Фархад


В Telegram обнаружена одна из самых опасных уязвимостей за последнее время — она уже зарегистрирована в базе Zero Day Initiative под номером ZDI-CAN-30207. По оценке CVSS «дыра» получила 9,8 балла из 10, что означает практически максимальный уровень угрозы. По предварительным данным, речь может идти о возможности взлома аккаунтов без какого-либо участия со стороны пользователя.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Характеристики атаки выглядят максимально тревожно: она проводится удалённо через сеть, не требует авторизации, не нуждается в действиях жертвы и при этом остаётся относительно простой в реализации. Такой набор параметров обычно указывает на потенциальную возможность удалённого выполнения кода — один из самых опасных сценариев в кибербезопасности.

Уязвимость обнаружил исследователь из TrendAI, а информация уже передана разработчикам Telegram. Сейчас действует стандартная практика: детали не раскрываются, чтобы не дать злоумышленникам готовый инструмент до выхода патча.

У команды мессенджера есть до 120 дней на исправление проблемы, но с учётом уровня риска обновление, скорее всего, выйдет значительно быстрее.

Важно понимать: на текущий момент нет подтверждений массовых атак или активной эксплуатации этой уязвимости. Однако сам факт её существования — уже серьёзный сигнал. Впрочем, для большинства пользователей причин для паники пока нет.
Источник:
zerodayinitiative
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Digital Persona
+410
Digital Persona
От создателей ВК, майл.ру и Макс
час назад в 01:30
#

Читайте также