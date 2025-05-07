В Telegram обещают выплаты 38 тысяч рублей к 9 мая. Что нужно знать?

Олег

Telegram


Мошенники разворачивают новую схему для обмана россиян, обещая неожиданные выплаты в честь предстоящего праздника через Telegram. Об этом пишут эксперты по кибербезопасности из Digital Risk Protection F6.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В ряде Telegram-каналов начали распространяться посты с обещанием выплат пособий в часть 9 мая всем россиянам. Это не каналы-однодневки, большинство из них работают более года и в обычное время постят новости социального характера, и это может вызвать доверие у некоторых людей. В постах содержится призыв перейти по ссылке и уточнить сроки выплат, который варьируется от 38 тысяч рублей и выше.

Фото: Telegram
Фото: Digital Risk Protection F6

Ссылки из постов ведут к Telegram-ботам, которые принимают эстафету и «обрабатывают» человека в самых разных направлениях — от запроса данных карты «для выплаты пособия» до заманивания в мошеннические инвестиционные программы в криптовалюту.

Предупредите своих родных, особенно пожилого возраста, об этой схеме. Чтобы не попасться на нее, лучше перепроверять информацию о возможных пособиях в официальных государственных источниках. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Telegram
Cсылки по теме:
Хотел $4700, но прокололся: как мошенники используют секретные чаты для обхода безопасности Telegram
Мошенники соблазняют пользователей Telegram пасхальными яйцами
С 1 апреля вводится новый налог для владельцев Telegram-каналов. Нужно платить независимо от количества подписчиков

Рекомендации

Рекомендации

В сети распаковали iPhone SE 4. На этот раз обошлось без Вилсакома
«Фонарик судного дня» порвал Kickstarter — его невозможно не захотеть
Внезапно: iPhone SE 4 разочарует всех, кто ждет его и хочет купить
Chrome добавил скрытую, но суперполезную опцию для всех. Вот как её найти и включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+6
Kazakoff
Лох — не мамонт, не вымрет никогда. Любителей халявы всегда хватает...
2 минуты назад
#