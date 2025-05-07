В Telegram обещают выплаты 38 тысяч рублей к 9 мая. Что нужно знать?

Мошенники разворачивают новую схему для обмана россиян, обещая неожиданные выплаты в честь предстоящего праздника через Telegram. Об этом пишут эксперты по кибербезопасности из Digital Risk Protection F6.
Фото: Digital Risk Protection F6
Ссылки из постов ведут к Telegram-ботам, которые принимают эстафету и «обрабатывают» человека в самых разных направлениях — от запроса данных карты «для выплаты пособия» до заманивания в мошеннические инвестиционные программы в криптовалюту.
Предупредите своих родных, особенно пожилого возраста, об этой схеме. Чтобы не попасться на нее, лучше перепроверять информацию о возможных пособиях в официальных государственных источниках.