В Telegram обещают выплаты 38 тысяч рублей к 9 мая. Что нужно знать?

Мошенники разворачивают новую схему для обмана россиян, обещая неожиданные выплаты в честь предстоящего праздника через Telegram . Об этом пишут эксперты по кибербезопасности из Digital Risk Protection F6.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В ряде Telegram-каналов начали распространяться посты с обещанием выплат пособий в часть 9 мая всем россиянам. Это не каналы-однодневки, большинство из них работают более года и в обычное время постят новости социального характера, и это может вызвать доверие у некоторых людей. В постах содержится призыв перейти по ссылке и уточнить сроки выплат, который варьируется от 38 тысяч рублей и выше.Ссылки из постов ведут к Telegram-ботам, которые принимают эстафету и «обрабатывают» человека в самых разных направлениях — от запроса данных карты «для выплаты пособия» до заманивания в мошеннические инвестиционные программы в криптовалюту.Предупредите своих родных, особенно пожилого возраста, об этой схеме. Чтобы не попасться на нее, лучше перепроверять информацию о возможных пособиях в официальных государственных источниках.