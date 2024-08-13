В Telegram появилась платная подписка на каналы

Разработчики Telegram выпустили свежую бета-версию приложения для Android — 11.0.0. В ней появились платные подписки на закрытые каналы и ещё несколько нововведений.Что нового:— Покупка виртуальной валюты — звёзд (они же Stars) с оплатой банковскими картами или криптовалютой. Стоимость 50 звёзд — от 102 до 115 рублей в зависимости от способа оплаты и операционной системы.— Создание пригласительных ссылок на канал с возможностью оформить платную подписку за звёзды.— Платная реакция звёздами на публикации. Пользователь может оставить от 1 до 2500 звёзд, они зачисляются владельцу канала, их можно монетизировать.— Возможность выбора имени автора публикации или размещение анонимных постов.— Возможность включения опции отображения деликатного контента в настройках чатов. Ранее эта опция была только в десктопной и веб-версиях Telegram.