В Telegram появилась платная подписка на каналы

Александр


Разработчики Telegram выпустили свежую бета-версию приложения для Android — 11.0.0. В ней появились платные подписки на закрытые каналы и ещё несколько нововведений.

Что нового:

 — Покупка виртуальной валюты — звёзд (они же Stars) с оплатой банковскими картами или криптовалютой. Стоимость 50 звёзд — от 102 до 115 рублей в зависимости от способа оплаты и операционной системы.
 — Создание пригласительных ссылок на канал с возможностью оформить платную подписку за звёзды.
 — Платная реакция звёздами на публикации. Пользователь может оставить от 1 до 2500 звёзд, они зачисляются владельцу канала, их можно монетизировать.
 — Возможность выбора имени автора публикации или размещение анонимных постов.
 — Возможность включения опции отображения деликатного контента в настройках чатов. Ранее эта опция была только в десктопной и веб-версиях Telegram.



Скачать бета-версию Telegram для Android можно по этой ссылке

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Комментарии

Dmitriy
+1094
Dmitriy
Теперь масса генераторов бреда там начнет платные каналы клепать под лохотрон под видом доступа к "уникальной" инфе.
8 минут назад
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