



Разработчики Telegram реализовали нововведения, которые тестировались несколько последних месяцев. В мессенджере появились групповые видеозвонки и возможность делиться с собеседниками изображением экрана.



В видеоконференцию можно превратить голосовой чат в группе. Для этого нужно активировать видеорежим нажатием на кнопку камеры. Трансляция раскрывается на весь экран при нажатии на неё, также можно закрепить видео одного из собеседников, чтобы видеть только его, а не других людей.



В видеоконференции могут участвовать одновременно до 30 человек, остальные подключившиеся добавляются в неё только в аудиорежиме. В скором времени лимит будет увеличен. Транслировать изображение можно как с фронтальной, так и с тыльной камеры устройства, также можно запустить стрим происходящего на экране (в том числе параллельно с трансляцией с камеры).



Для аудио- и видеочатов было улучшено шумоподавление, а интерфейс групповых звонков оптимизирован для экранов планшетов и компьютеров (например, на компьютере голосовой чат запускается в отдельном окне).



Прочие улучшения в новой версии Telegram:





Анимированные фоны для чатов

Анимация при отправке сообщений

Отдельная кнопка для запуска меню в ботах

Более удобный импорт стикеров

Новые анимированные эмодзи

В скором времени все эти нововведения появятся в Telegram на всех поддерживаемых платформах.





