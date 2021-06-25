Telegram

Разработчики Telegram реализовали нововведения, которые тестировались несколько последних месяцев. В мессенджере появились групповые видеозвонки и возможность делиться с собеседниками изображением экрана.

В видеоконференцию можно превратить голосовой чат в группе. Для этого нужно активировать видеорежим нажатием на кнопку камеры. Трансляция раскрывается на весь экран при нажатии на неё, также можно закрепить видео одного из собеседников, чтобы видеть только его, а не других людей.

В видеоконференции могут участвовать одновременно до 30 человек, остальные подключившиеся добавляются в неё только в аудиорежиме. В скором времени лимит будет увеличен. Транслировать изображение можно как с фронтальной, так и с тыльной камеры устройства, также можно запустить стрим происходящего на экране (в том числе параллельно с трансляцией с камеры). 

Для аудио- и видеочатов было улучшено шумоподавление, а интерфейс групповых звонков оптимизирован для экранов планшетов и компьютеров (например, на компьютере голосовой чат запускается в отдельном окне).

Прочие улучшения в новой версии Telegram:

  • Анимированные фоны для чатов
  • Анимация при отправке сообщений
  • Отдельная кнопка для запуска меню в ботах
  • Более удобный импорт стикеров
  • Новые анимированные эмодзи

В скором времени все эти нововведения появятся в Telegram на всех поддерживаемых платформах.



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