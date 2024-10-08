В Telegram появились подарки: что это такое, какие бывают, как их дарить и сколько стоит

Совсем недавно мы обсуждали «внутрителеграмную» валюту — звезды Stars — и способы её применения для обычных пользователей. Помимо донатов авторам понравившихся каналов и постов, звезды разрешили пересылать друг другу, а также тратить в мини-играх и приложениях.
С последним крупным обновлением Telegram появилось еще одно полезное применение для Stars — подарки. До сих пор вы могли подарить другому пользователю либо подписку Premium, либо купить для него звезды. Теперь же подарок можно оформить новым способом.
Как выглядит «звездный» подарок в TelegramПодарок представляет собой специальный стикер, к которому можно добавить произвольный текст, а также прикрепить желаемое количество Telegram Stars. Получается некое подобие конверта с открыткой и деньгами, которые многие из нас привыкли дарить своим друзьям и родным на праздники, только в электронном формате. Отправить его можно как от своего имени, так и анонимно.
Помимо оформления подарка, отличие также в том, что вы можете прикрепить к стикеру звезды со своего личного баланса — ранее их нужно было покупать за деньги, чтобы отправить другому пользователю.
Как отправить подарок в TelegramДля этого найдите желаемого получателя в списке контактов, перейдите в его профиль. Далее:
- Нажмите кнопку «Еще» (три точки)
- Выберите «Отправить подарок»
- В блоке «Отправить подарок» выберите стоимость подарка, либо найдите понравившийся стикер в основной ленте
- Тапните на подарок, а потом на тумблер «Скрыть моё имя», если не хотите, чтобы другие люди видели ваше имя в качестве отправителя
- Введите поздравительный текст в поле «Ваше сообщение»; он отобразится под стикером в чате у получателя
- Оплатите подарок звездами со своего баланса, либо купите их сразу в нужном количестве.
Готово! Получатель увидит подарок в чате с вами, и сможет воспользоваться им по своему усмотрению.
Как воспользоваться подаркомДля этого предусмотрено два способа на выбор:
- Прикрепить к профилю. В таком случае любой пользователь Telegram сможет увидеть, какую прелесть вам подарили. Однако начислить звезды на свой баланс вы не сможете, пока подарок находится в «закрепе».
- Отправить на баланс. После получения подарка его можно сразу отправить на свой «звездный» счет, при этом Telegram заберет 15% себе в качестве комиссии. Если вы выбрали такой вариант, то прикрепить подарок к профилю уже не получится.
Если хочется и похвастаться, и потратить звезды, то можно сделать так: сначала прикрепить подарок к профилю на какое-то время (скажем, на неделю), а потом уже отправить звезды на свой баланс.
Редкие подаркиЧуть позже Telegram добавил к обычным подаркам так называемые «редкие». Они выпущены ограниченным тиражом, а значит быстро расходуются:
- 🍭 — 500 000 леденцов ценой по 15 звёзд;
- 🌸 — 100 000 цветков сакуры ценой по 25 звёзд.
Тот, кто их получит, не сможет их передарить. Такие подарки можно либо коллекционировать, либо обменять на звезды, как обычные.
Также Павел Дуров анонсировал возможность конвертировать подарки ограниченного выпуска в NFT на базе блокчейна TON — после преобразования их можно будет продавать на аукционе.
Ранее мы рассказали о телеграм-тапалке «Яндекс Клюкер»: в ней вы с помощью голубя-кента собираете зёрна и обмениваете их на ценные призы от Яндекса.