В Telegram появились подарки: что это такое, какие бывают, как их дарить и сколько стоит





Совсем недавно мы обсуждали «внутрителеграмную» валюту — звезды Stars — и способы её применения для обычных пользователей. Помимо донатов авторам понравившихся каналов и постов, звезды разрешили пересылать друг другу, а также тратить в мини-играх и приложениях.



С последним крупным обновлением Telegram появилось еще одно полезное применение для Stars — подарки. До сих пор вы могли подарить другому пользователю либо подписку Premium, либо купить для него звезды. Теперь же подарок можно оформить новым способом.





Как выглядит «звездный» подарок в Telegram

Как отправить подарок в Telegram

Нажмите кнопку «Еще» (три точки)

Выберите «Отправить подарок»

В блоке «Отправить подарок» выберите стоимость подарка, либо найдите понравившийся стикер в основной ленте

Тапните на подарок, а потом на тумблер «Скрыть моё имя», если не хотите, чтобы другие люди видели ваше имя в качестве отправителя

Введите поздравительный текст в поле «Ваше сообщение»; он отобразится под стикером в чате у получателя

Оплатите подарок звездами со своего баланса, либо купите их сразу в нужном количестве.

Как воспользоваться подарком

Прикрепить к профилю. В таком случае любой пользователь Telegram сможет увидеть, какую прелесть вам подарили. Однако начислить звезды на свой баланс вы не сможете, пока подарок находится в «закрепе».

В таком случае любой пользователь Telegram сможет увидеть, какую прелесть вам подарили. Однако начислить звезды на свой баланс вы не сможете, пока подарок находится в «закрепе». Отправить на баланс. После получения подарка его можно сразу отправить на свой «звездный» счет, при этом Telegram заберет 15% себе в качестве комиссии. Если вы выбрали такой вариант, то прикрепить подарок к профилю уже не получится.

Редкие подарки

🍭 — 500 000 леденцов ценой по 15 звёзд;

🌸 — 100 000 цветков сакуры ценой по 25 звёзд.