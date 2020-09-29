Разработчики Telegram выпустили обновлённую бета-версию приложения для Android — с поддержкой комментариев к записям. APK-файл Telegram 7.1.0 для установки на смартфон вручную можно скачать с сайта App Center.
Комментарии основаны на функции привязки чата к каналу. Чтобы активировать комментарии, нужно привязать чат к каналу. Пользователь, оставляющий комментарий к записи, пишет сообщение в чат, не вступая в него. Если в чате запрещено отправление сообщений, медиа, или включен медленный режим, эти ограничения будут действовать и для комментариев.
Инструкция по работе с комментариями от Telegram Info:
1. Чтобы включить комментарии у канала, нужно привязать к нему чат.
2. Комментарии к посту — это сообщения в привязанный чат в виде ответа к посту.
3. Пользователь, который пишет в комментарии, может не являться участником чата.
4. На данный момент пользователи Android-клиента не могут редактировать свои комментарии, если они не состоят в чате.
5. Медленный режим в чате влияет на комментарии к посту.
6. Если пользователь заблокирован в привязанном к каналу чате, то он не может оставить комментарии.
7. Если у пользователя спам-бан, он не сможет оставить комментарий в публичном чате.
8. Ответы на комментарии в группах, в которых не состоит пользователь, будут приходить в @replies.
9. Администраторы могут анонимно отвечать на комментарии.
10. Кнопка комментариев конфликтует со всеми кнопками, которые добавляют боты.
11. На данный момент комментарии доступны только в Beta-версиях клиентов.
Пользователи бета-версии Telegram для Android могут оставить комментарии под этим постом.
Можно ожидать, что после непродолжительного этапа тестирования поддержка комментариев появится в релизной версии Telegram для Android, а также в сборках этого мессенджера для других платформ, в том числе iOS, macOS и Windows.
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Любимый мессенджер с каждым обновлением становится ещё лучше. Но до конца полагаться на его анонимность и безопасность – наивно. Хотя!! Учитывая репутацию Telegram, стоило бы хоть раз слить данные даже одного пользователя – всё сообщество бы об этом узнало.