Версии Telegram для Android и Windows были обновлены — в них появилась поддержка видеозвонков. Ранее она тестировалась в бета-версиях приложения на Android и iOS.
Для осуществления видеовызова нужно зайти в профиль собеседника или в чат с ним и нажать на кнопку с видеокамерой. Во время разговора можно переключаться между изображением собеседника и своим изображением, отключить видео, отключить звук или нажать отбой. Для защиты видеопотока используется двухстороннее шифрование.
Видеозвонки поддерживают режим «картинка-в-картинке». Во время разговора нужно нажать на кнопку возврата, тогда мессенджер предложит перейти в настройки и разрешить ему выводить изображение поверх других приложений. При выдаче такого разрешения после нажатия на кнопку возврата во время разговора по видео активируется режим «картинка-в-картинке», благодаря чему можно сочетать видеосвязь с текстовым общением в Telegram или с работой в любом другом приложении.
Поддержки видеозвонков пока нет в стабильной версии Telegram для iOS (хотя она реализована в бета-версии приложения). По словам разработчиков, задержка связана с очень медленным процессом модерации приложений в App Store. Нововведение появится. как только Apple пропустит в магазин обновлённую сборку мессенджера.
В Telegram также появились анимированные эмодзи. В скором времени в мессенджер будут добавлены групповые видеозвонки (когда это случится, неизвестно).
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