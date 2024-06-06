В Telegram появились «Звёзды» — для оплаты подписок и цифровых товаров

Павел Дуров анонсировал запуск нового сервиса Telegram Stars. С его помощью можно оплачивать цифровые товары в мини-приложениях, работающих внутри Telegram.
«В отличие от старых приложений, мини-приложения Telegram, такие как Notcoin, не нужно устанавливать. Социальная природа Telegram позволяет мини-приложениям распространяться вирусным путем, поэтому они охватывают десятки миллионов пользователей. Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги с помощью самого простого способа оплаты — покупок в приложении на Android и iOS. Разработчики мини-приложений могут выводить свои Stars через Fragment с помощью TON. Они также могут использовать Stars для дальнейшего продвижения своих приложений в Telegram — на льготных условиях».
Дуров также сообщил, что создавать мини-приложения для Telegram выгоднее, чем для Android и iOS из-за гораздо меньшей комиссии:
«Apple и Google получают 30%, когда пользователи покупают у них Stars, но Telegram будет субсидировать рекламу, купленную с помощью Telegram Stars. Таким образом, если разработчики реинвестируют Stars в продвижение своего приложения, общая комиссия составит почти 0%! Таким образом, запуск приложений в Telegram имеет больше экономического смысла, чем запуск традиционных мобильных приложений».
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