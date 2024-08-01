В Telegram появился браузер. Но его лучше отключить — вот как это сделать

Недавно в мессенджере Telegram появился неожиданный элемент — встроенный веб-браузер для просмотра сайтов. Строго говоря, он был и раньше, но находился на примитивном уровне показа одной вкладки без настроек. Теперь просмотрщик прокачали: в нем появились вкладки, настройки и более удобный интерфейс.
И всё же вы можете решить его отключить по ряду причин:
- Идеален для мошенников. Они могут рассылать фишинговые ссылки на сайты-клоны известных сервисов и компаний. Поскольку в браузере Telegram отсутствует стандартная система антифишинга Google Safe Browsing, пользователь даже не увидит подмены. А еще в браузере не работает автозаполнение паролей; эта фича тоже дает шанс усомниться в подлинности сайта. Просмотрщик в телеграме использует своё хранилище cookie, так что во все нужные вам сайты придется залогониться заново, чем тоже могут воспользоваться мошенники.
- Неудобен в использовании. В Telegram отсутствует встроенный блокировщик рекламы, а также не работают сторонние. В нем нет полезных расширений, к которым вы привыкли. Он не запоминает настройки сайтов, например, разрешение на пуши, геолокацию или использование микрофона.
- Ломает сайты. Некоторые ресурсы воспринимают браузер Telegram как старое приложение и работают не очень хорошо. А другие и вовсе сбоят из-за отсутствия ряда API.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Если всё это имеет значение для вас, то встроенный браузер Telegram можно легко отключить, и тогда ссылки из мессенджера будут открываться в вашем браузере по умолчанию — Safari, Chrome или «Яндекс Браузере». Вот как это сделать:
- Откройте Telegram → «Настройки»
- На Android тапните «Настройки чатов» и выключите тумблер «Встроенный браузер»
- На iOS / iPadOS откройте «Данные и память» → Браузер и выберите нативный.
После этого действия во встроенном браузере продолжат открываться лишь ссылки TON Sites. Неудобство состоит в том, что при нажатии на обычные ссылки смартфон будет перебрасывать вас в нативный браузер, то есть, по сути, в другое приложение.