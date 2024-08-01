В Telegram появился браузер. Но его лучше отключить — вот как это сделать

Недавно в мессенджере Telegram появился неожиданный элемент — встроенный веб-браузер для просмотра сайтов. Строго говоря, он был и раньше, но находился на примитивном уровне показа одной вкладки без настроек. Теперь просмотрщик прокачали: в нем появились вкладки, настройки и более удобный интерфейс.И всё же вы можете решить его отключить по ряду причин:

Откройте Telegram → «Настройки»

На Android тапните «Настройки чатов» и выключите тумблер «Встроенный браузер»

На iOS / iPadOS откройте «Данные и память» → Браузер и выберите нативный.

Если всё это имеет значение для вас, то встроенный браузер Telegram можно легко отключить, и тогда ссылки из мессенджера будут открываться в вашем браузере по умолчанию — Safari, Chrome или «Яндекс Браузере». Вот как это сделать:После этого действия во встроенном браузере продолжат открываться лишь ссылки TON Sites. Неудобство состоит в том, что при нажатии на обычные ссылки смартфон будет перебрасывать вас в нативный браузер, то есть, по сути, в другое приложение.