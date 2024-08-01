В Telegram появился браузер. Но его лучше отключить — вот как это сделать

Олег

Telegram


Недавно в мессенджере Telegram появился неожиданный элемент — встроенный веб-браузер для просмотра сайтов. Строго говоря, он был и раньше, но находился на примитивном уровне показа одной вкладки без настроек. Теперь просмотрщик прокачали: в нем появились вкладки, настройки и более удобный интерфейс.

И всё же вы можете решить его отключить по ряду причин:

  • Идеален для мошенников. Они могут рассылать фишинговые ссылки на сайты-клоны известных сервисов и компаний. Поскольку в браузере Telegram отсутствует стандартная система антифишинга Google Safe Browsing, пользователь даже не увидит подмены. А еще в браузере не работает автозаполнение паролей; эта фича тоже дает шанс усомниться в подлинности сайта. Просмотрщик в телеграме использует своё хранилище cookie, так что во все нужные вам сайты придется залогониться заново, чем тоже могут воспользоваться мошенники.
  • Неудобен в использовании. В Telegram отсутствует встроенный блокировщик рекламы, а также не работают сторонние. В нем нет полезных расширений, к которым вы привыкли. Он не запоминает настройки сайтов, например, разрешение на пуши, геолокацию или использование микрофона.
  • Ломает сайты. Некоторые ресурсы воспринимают браузер Telegram как старое приложение и работают не очень хорошо. А другие и вовсе сбоят из-за отсутствия ряда API.
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Если всё это имеет значение для вас, то встроенный браузер Telegram можно легко отключить, и тогда ссылки из мессенджера будут открываться в вашем браузере по умолчанию — Safari, Chrome или «Яндекс Браузере». Вот как это сделать:

  • Откройте Telegram → «Настройки»
  • На Android тапните «Настройки чатов» и выключите тумблер «Встроенный браузер»
  • На iOS / iPadOS откройте «Данные и память» → Браузер и выберите нативный.
Telegram

После этого действия во встроенном браузере продолжат открываться лишь ссылки TON Sites. Неудобство состоит в том, что при нажатии на обычные ссылки смартфон будет перебрасывать вас в нативный браузер, то есть, по сути, в другое приложение. 

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Комментарии

–2
rww
Он сохраняет куки, бестолочь. Кого вы набрали в редакцию?
часов назад в 13:35
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Олег Воронин
+2359
Олег Воронин rww
«Просмотрщик в телеграме использует своё хранилище cookie»

Видео с извинениями в студию.
56 минут назад
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