В Telegram появился раздел с приложениями и тапалками. Где найти и что интересного — изучили и рассказываем

Олег

Telegram

Недавно Павел Дуров выкатил очередное большое обновление Telegram. Судя по всему, прокачивать общение в переписках и звонках дальше уже некуда, поэтому команда «телеги» переключилась на развитие «суперприложения». Ранее в Telegram уже появилась собственная валюта — звезды — а теперь завезли почти полноценный браузер (о нём мы уже всё сказали здесь) и некое подобие магазина мини-приложений.

Что такое и где найти

Полноформатного магазина приложений с подборками и категориями тут, разумеется, нет. Всё сделано в традициях телеграма: лаконично и нативно. Магазин представляет собой простой список существующих мини-аппов с указанием количества пользователей каждого их них и возможностью поиска по названию.

Telegram

Найти раздел в меню или настройках не получится. Он спрятался во встроенном поисковике: на главном экране с чатами сделайте свайп вниз и тапните на поисковую строку. В верхней горизонтальной «карусели» вы увидите слово «Приложения». Нажмите на него — вот вам и магазин по-дуровски.

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Что интересного предлагает

Здесь в основном собраны мини-игры Telegram, которые негласно обозвали в сети «тапалки». Среди них казуалки с небольшими заданиями на внимательность, «собиратели» монет, которые нужно либо тапать, либо собирать по времени суток, и так далее. Какой-либо сортировки в перечне я не заметил: игры с заголовком «Популярные» перечислены без учета алфавитного порядка, количества пользователей или верификации. Первая подборка была вот тут, а ниже вы найдете новые топовые тапалки — их шесть.


DOGS

DOGS (44 млн игроков)

Игра, буквально взорвавшая медиапространство своей простотой и эстетикой: всего через неделю после запуска счет пользователей пошел на миллионы. Суть простая:

  • Запустить телеграм-бота по этой ссылке
  • Подождать, пока бот прогрузит данные аккаунта
  • Получить бонусы — приветственные и за возраст учетки
  • Выполнить простые задания вроде подписки на соцсети и публикации сториз про DOGS
  • Ждать раздачи крипты.

Просто и понятно. Заодно возраст своего аккаунта узнаете. Здесь мы о ней уже писали. 


HEXN

HEXN IO (5,5 млн игроков)

Игра представляет интерес главным образом благодаря команде, которая её создала — проект запущен разработчиками одноименной криптоплатформы для стейкинга токенов. Суть: запустить бота по ссылке, после чего с определенной периодичностью заходить в игру и запускать фарминг внутриигровых монет, перед этим собрав уже накопленные. Периодически резрабы подкидывают несложные задания, за которые пользователи получают реальные вознаграждения в TON.


BLUM

Blum (30 млн игроков)

Тоже продукт от именитых разработчиков — бывших директоров криптобиржи Binance в странах СНГ. В «блуме» заседают уже миллионы пользователей телеграма, а конечная цель — создать криптобиржу внутри Telegram. Что делать в игре:

  • Открыть бота по ссылке
  • Запустить фарминг монет
  • Раз в 8 часов собирать накопленные монеты и перезапускать фарминг
  • Играть в простую игру с тапаньем падающих цветов.

Catizen

Catizen (11 млн игроков)

Здесь механика будет посложнее. С помощью искуственного интеллекта игра создает виртуальных котэ с моделью поведения, очень похожей на настоящих. Множество пользователей Telegram каждый день заходят в игру, чтобы создавать новых котов и прокачивать уже существующих. Уже купленные хвостатые могут расти и развиваться, а вы должны обеспечить им комфорт. Визуальное оформление чем-то напоминает тамагочи. Войти в игру можно по этой ссылке.


PixelTap

PixelTap (22 млн игроков)

Это приложение претендует на полноценный геймплей. Здесь есть как безудержное кликанье для «набива» баланса, так и сражения между роботами в реальном времени. раз в 8 часов нужно заходить, чтобы забрать на баланс накопленные монеты. Их количество зависит от доходности, которая в свою очередь достигается "прокачиванием" питомца. А еще можно собирать ежедневное комбо для получения дополнительных наград. Также есть рулетка с бонусами, в день дается 2 бесплатных попытки и 10 — за «звезды». Ссылка для входа здесь


X Empire

Musk Empire / X Empire (17 млн игроков)

Игра чем-то напоминает набивший всем оскомину Hamster Combat: игроку нужно развивать собственную бизнес-империю, а в качестве ориентира предлагается Илон Маск. Монеты можно тапать, как обычно (в качестве мишени для пальца на главном экране присутствует сам Илон во весь рост), а можно участвовать в более сложных квестах и «переговорах». В игре присутствует параметр доходности (прибыль в час), которую нужно наращивать. Разработчики игры пока анонимны. Вход в игру тут.


Итоги

Разумеется, полноценным магазином приложений телеграм пока не стал. Похоже, что и цели такой не было: разработчики просто хотели немного упорядочить растущие как грибы новые мини-приложения и игры, чтобы их можно было найти и попробовать в одном месте. 

-2
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Комментарии

+630
law
У кого то такое появилось?
Вчера в 21:01
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+28
tree law
У меня, ничего интересного там нет
Сегодня в 00:01
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