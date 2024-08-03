В Telegram появился раздел с приложениями и тапалками. Где найти и что интересного — изучили и рассказываем

Недавно Павел Дуров выкатил очередное большое обновление Telegram. Судя по всему, прокачивать общение в переписках и звонках дальше уже некуда, поэтому команда «телеги» переключилась на развитие «суперприложения». Ранее в Telegram уже появилась собственная валюта — звезды — а теперь завезли почти полноценный браузер (о нём мы уже всё сказали здесь) и некое подобие магазина мини-приложений.
Что такое и где найтиПолноформатного магазина приложений с подборками и категориями тут, разумеется, нет. Всё сделано в традициях телеграма: лаконично и нативно. Магазин представляет собой простой список существующих мини-аппов с указанием количества пользователей каждого их них и возможностью поиска по названию.
Найти раздел в меню или настройках не получится. Он спрятался во встроенном поисковике: на главном экране с чатами сделайте свайп вниз и тапните на поисковую строку. В верхней горизонтальной «карусели» вы увидите слово «Приложения». Нажмите на него — вот вам и магазин по-дуровски.
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Что интересного предлагаетЗдесь в основном собраны мини-игры Telegram, которые негласно обозвали в сети «тапалки». Среди них казуалки с небольшими заданиями на внимательность, «собиратели» монет, которые нужно либо тапать, либо собирать по времени суток, и так далее. Какой-либо сортировки в перечне я не заметил: игры с заголовком «Популярные» перечислены без учета алфавитного порядка, количества пользователей или верификации. Первая подборка была вот тут, а ниже вы найдете новые топовые тапалки — их шесть.
DOGS (44 млн игроков)Игра, буквально взорвавшая медиапространство своей простотой и эстетикой: всего через неделю после запуска счет пользователей пошел на миллионы. Суть простая:
- Запустить телеграм-бота по этой ссылке
- Подождать, пока бот прогрузит данные аккаунта
- Получить бонусы — приветственные и за возраст учетки
- Выполнить простые задания вроде подписки на соцсети и публикации сториз про DOGS
- Ждать раздачи крипты.
Просто и понятно. Заодно возраст своего аккаунта узнаете. Здесь мы о ней уже писали.
HEXN IO (5,5 млн игроков)Игра представляет интерес главным образом благодаря команде, которая её создала — проект запущен разработчиками одноименной криптоплатформы для стейкинга токенов. Суть: запустить бота по ссылке, после чего с определенной периодичностью заходить в игру и запускать фарминг внутриигровых монет, перед этим собрав уже накопленные. Периодически резрабы подкидывают несложные задания, за которые пользователи получают реальные вознаграждения в TON.
Blum (30 млн игроков)Тоже продукт от именитых разработчиков — бывших директоров криптобиржи Binance в странах СНГ. В «блуме» заседают уже миллионы пользователей телеграма, а конечная цель — создать криптобиржу внутри Telegram. Что делать в игре:
- Открыть бота по ссылке
- Запустить фарминг монет
- Раз в 8 часов собирать накопленные монеты и перезапускать фарминг
- Играть в простую игру с тапаньем падающих цветов.