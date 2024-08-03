В Telegram появился раздел с приложениями и тапалками. Где найти и что интересного — изучили и рассказываем





Недавно Павел Дуров выкатил очередное большое обновление Telegram. Судя по всему, прокачивать общение в переписках и звонках дальше уже некуда, поэтому команда «телеги» переключилась на развитие «суперприложения». Ранее в Telegram уже появилась собственная валюта — звезды — а теперь завезли почти полноценный браузер (о нём мы уже всё сказали здесь) и некое подобие магазина мини-приложений.





Что такое и где найти

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Что интересного предлагает

DOGS (44 млн игроков)

Запустить телеграм-бота по этой ссылке

Подождать, пока бот прогрузит данные аккаунта

Получить бонусы — приветственные и за возраст учетки

Выполнить простые задания вроде подписки на соцсети и публикации сториз про DOGS

Ждать раздачи крипты.

HEXN IO (5,5 млн игроков)

Blum (30 млн игроков)

Открыть бота по ссылке

Запустить фарминг монет

Раз в 8 часов собирать накопленные монеты и перезапускать фарминг

Играть в простую игру с тапаньем падающих цветов.

Catizen (11 млн игроков)

PixelTap (22 млн игроков)



Итоги