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В Telegram появится ещё одна фича, которая вынудит вас зайти в мессенджер

Фархад

Telegram

Разработчики Telegram начали тестировать функцию спойлеров на файлы, которая появятся в мессенджере в ближайшем обновлении.

Издание «Код Дурова» обратило внимание на это нововведение в бета-версии приложения Telegram для Android под номером 9.3 (сборка 30029).

Бета-версия Telegram — Код Дурова

Новая функция размывает изображение или любой другой медиафайл при отправке, а просмотреть его можно только по тапу.

Помимо этого, в тестовой сборке Telegram 9.3 обновился редактор медиа и появилась возможность скрывать участников группы (>100 подписчиков).

Скорее всего, вышеперечисленные нововведения станут доступны всем пользователям мессенджера в ближайшее время с выходом обновления Telegram.

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Источник:
Код Дурова
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