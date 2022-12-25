В Telegram появится ещё одна фича, которая вынудит вас зайти в мессенджер

Разработчики Telegram начали тестировать функцию спойлеров на файлы, которая появятся в мессенджере в ближайшем обновлении.
Издание «Код Дурова» обратило внимание на это нововведение в бета-версии приложения Telegram для Android под номером 9.3 (сборка 30029).
Новая функция размывает изображение или любой другой медиафайл при отправке, а просмотреть его можно только по тапу.
Помимо этого, в тестовой сборке Telegram 9.3 обновился редактор медиа и появилась возможность скрывать участников группы (>100 подписчиков).
Скорее всего, вышеперечисленные нововведения станут доступны всем пользователям мессенджера в ближайшее время с выходом обновления Telegram.