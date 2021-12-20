Разработчики Telegram придумали очередной способ разнообразить переписку. Нововведение будет нацелено на то, чтобы скрыть спойлеры, в которых раскрывается сюжет или развязка того или иного сериала или фильма (например, нового «Человека-Паука» или «Матрицы»).



При отправке сообщения можно выделить текст и выбрать в появившемся меню опцию «Спойлер». После этого в переписке вместо текста появится анимация — рассыпающиеся на пиксели буквы. При желании можно увидеть содержимое, для этого нужно просто нажать на текст.







Таким образом можно скрывать не только спойлеры фильмов и сериалов, но и другую информацию. При определённых обстоятельствах она даже может вызвать у собеседников дополнительный интерес (ведь текст скрыт, а чтобы увидеть его, необходимы дополнительные действия, пусть и не особо сложные). Не исключено, что в дальнейшей аналогичным образом можно будет прятать содержимое фотографий (например, с помощью эффекта размытия).



Скорее всего, разработчики Telegram не станут затягивать с реализацией этого нововведения, и оно будет добавлено на все поддерживаемые платформы с одним из последующих апдейтов мессенджера.







