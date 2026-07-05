В Telegram появится продвинутая фича для обладателей Premuim-подписки
В бета-версии Telegram для Android замечена новая функция — расширенный текстовый редактор с поддержкой Markdown-разметки, которая, по всей видимости, может стать платной. В тестовой сборке мессенджера все пользователи могут открыть редактор, однако для отправки сообщения с форматированием требуется подписка Premium. Ранее поддержка Markdown-разметки появилась в Telegram версии 12.8, но только для ботов.
Продвинутый редактор позволяет работать с текстом как с документом: создавать заголовки, цитаты, блоки кода, формулы, списки, вставлять медиафайлы и таблицы. Кнопка для перехода в редактор появляется сбоку от поля ввода, когда пользователь начинает набирать длинное сообщение. Похожий механизм уже используется для ИИ-редактора в Telegram.
Это нововведение станет ещё одним инструментом, доступ к которому ограничен подпиской Premium — наряду с увеличенными лимитами на загрузку файлов, эксклюзивными стикерами, более разнообразными реакциями и ускоренной загрузкой медиа. Ожидается, что оно появится с выходом стабильной версии Telegram 12.9.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides