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В Telegram появится продвинутая фича для обладателей Premuim-подписки

Александр


В бета-версии Telegram для Android замечена новая функция — расширенный текстовый редактор с поддержкой Markdown-разметки, которая, по всей видимости, может стать платной. В тестовой сборке мессенджера все пользователи могут открыть редактор, однако для отправки сообщения с форматированием требуется подписка Premium. Ранее поддержка Markdown-разметки появилась в Telegram версии 12.8, но только для ботов.

Продвинутый редактор позволяет работать с текстом как с документом: создавать заголовки, цитаты, блоки кода, формулы, списки, вставлять медиафайлы и таблицы. Кнопка для перехода в редактор появляется сбоку от поля ввода, когда пользователь начинает набирать длинное сообщение. Похожий механизм уже используется для ИИ-редактора в Telegram. 

Это нововведение станет ещё одним инструментом, доступ к которому ограничен подпиской Premium — наряду с увеличенными лимитами на загрузку файлов, эксклюзивными стикерами, более разнообразными реакциями и ускоренной загрузкой медиа. Ожидается, что оно появится с выходом стабильной версии Telegram 12.9.
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