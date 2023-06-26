В Telegram появятся уникальные сторис. В чем их особенность?
Артем Фунтиков —
Павел Дуров анонсировал добавление сторис в мессенджер. По его словам функция будет отличаться от привычного формата конкурентов и появится в июле.
В своем посте создатель мессенджера отметил следующие особенности:
• Конфиденциальность — пользователи смогут определять, кто может видеть опубликованные сторис: все, только ваши контакты (с исключениями), избранные контакты или список близких друзей;
• Компактный интерфейс — сторис будут помещены поверх всех чатов для быстрого доступа и экономии места;
• Гибкость — опубликованные любым контактом сторис, можно будет скрыть в разделе «Контакты», а не на главном экране;
• Подписи — пользователи смогут редактировать фото и видео, добавлять к ним надписи и отмечать других людей;
• Поддержка двойной камеры — возможность публикации фото и видео, снятых одновременно с передней и задней камеры;
• Автоудаление — возможность удаления сторис через 6, 12, 24 или 48 часов. Также можно будет выставить индивидуальные настройки для каждой записи.
Возможность сохранять свои истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Пользователи не только смогут просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и узнают больше информации о пользователях, с которыми общаются в группах или в комментариях к каналу.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia