В Telegram появятся уникальные сторис. В чем их особенность?

Павел Дуров анонсировал добавление сторис в мессенджер. По его словам функция будет отличаться от привычного формата конкурентов и появится в июле.В своем посте создатель мессенджера отметил следующие особенности:• Конфиденциальность — пользователи смогут определять, кто может видеть опубликованные сторис: все, только ваши контакты (с исключениями), избранные контакты или список близких друзей;• Компактный интерфейс — сторис будут помещены поверх всех чатов для быстрого доступа и экономии места;• Гибкость — опубликованные любым контактом сторис, можно будет скрыть в разделе «Контакты», а не на главном экране;• Подписи — пользователи смогут редактировать фото и видео, добавлять к ним надписи и отмечать других людей;• Поддержка двойной камеры — возможность публикации фото и видео, снятых одновременно с передней и задней камеры;• Автоудаление — возможность удаления сторис через 6, 12, 24 или 48 часов. Также можно будет выставить индивидуальные настройки для каждой записи.Возможность сохранять свои истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Пользователи не только смогут просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и узнают больше информации о пользователях, с которыми общаются в группах или в комментариях к каналу.