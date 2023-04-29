В Telegram распространяется новый вирус для девайсов Apple. Будьте внимательны

Олег

Telegram


В сети распространяется новый вирус, который поражает macOS. Об этом пишут в MacRumors.

Согласно источнику, вредоносное ПО под названием Atomic macOS Stealer (AMOS) впервые появилось в Telegram. Неизвестный злоумышленник продает его через мессенджер всем желающим, ценник за его использование — $1000 в месяц. Однако потенциально малварь способна окупить эту сумму несколько раз.

AMOS распространяется внутри установочных пакетов различных безобидных на первый взгляд приложений. Он предназначен для кражи личных данных с компьютера Mac, в первую очередь его интересуют логины и пароли от аккаунтов, а также доступ к криптокошелькам Binance и Electrum.

Кроме того, вирус без труда получает доступ к системной информации, «связке ключей», файлам рабочего стола и даже паролю разблокировки macOS. Он проникает в любые браузеры и извлекает информацию автозаполнения банковских карт, пароли, кэш и cookie.

Самый простой и незаметный способ получить малварь — загрузка и распаковка зараженного dmg-архива любого приложения. Чтобы избежать опасности, загружайте программы только из App Store или с официальных сайтов их разработчиков. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4678
Carter_Mayers
Так конечно, некоторые подписываются на всякие каналы не глядя, кто-то просто для количества. Потом естественно могут случиться неприятности какие. Ко всему надо подходить с умом, если бы не те же онлайн-кинотеатры всякие неофициальные, где всё через ботов делается хрен бы вообще вступал в эти дурацкие группы. Чисто как мессенджер хороший, удобно, стильно, гибкие настройки и всё как надо. Просто некоторые, недобросовестные лица, рассчитывают на реальную беспечность и пофигизм и у многих это прокатывает. Знаю не одного знакомого чела, у кого всяких группы сотни а у некоторых и не одна. Не понятно, мессенджер ли или тупо новости почитать приложение
29 апреля 2023 в 12:35
#
+19
Putin2 Carter_Mayers
Что ты такое несешь?🤦🏻‍♂️
30 апреля 2023 в 17:18
#
+8
Алексей
Какие версии ос он затрагивает? Как вычисляется? В каких программах и на каких сайтах его видели чаще всего? Совет про скачивание приложений только из стора это совсем не выход. Очень много приложений, которых в том же сторе нет и приходится их скачивать с сайтов разработчиков.
30 апреля 2023 в 01:03
#
+9
Gandalf2021 Алексей
VirusTotal в помощь: прогнать через него установочный пакет…
Вчера в 23:01
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Ken Kennedy
+66
Ken Kennedy
Малварь 😁
30 апреля 2023 в 07:41
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+9
Gandalf2021
Для тех, кто не понял: тут ключевая фраза: «AMOS распространяется внутри установочных пакетов…» то есть юзеру придётся самому эту малварь установить но свой Мак и самостоятельно ввести админский пароль, чтобы она заработала…
Короче, очередной молдавский вирус для macOS, но качающих левые пакеты много, поэтому вирус не безопасен… а через телегу чувак его просто сдаёт в аренду за штуку баксов… кликбэйт, однако)
Вчера в 22:58
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