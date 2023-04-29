В Telegram распространяется новый вирус для девайсов Apple. Будьте внимательны



В сети распространяется новый вирус, который поражает macOS. Об этом пишут в MacRumors.



Согласно источнику, вредоносное ПО под названием Atomic macOS Stealer (AMOS) впервые появилось в Telegram. Неизвестный злоумышленник продает его через мессенджер всем желающим, ценник за его использование — $1000 в месяц. Однако потенциально малварь способна окупить эту сумму несколько раз.



AMOS распространяется внутри установочных пакетов различных безобидных на первый взгляд приложений. Он предназначен для кражи личных данных с компьютера Mac, в первую очередь его интересуют логины и пароли от аккаунтов, а также доступ к криптокошелькам Binance и Electrum.



Кроме того, вирус без труда получает доступ к системной информации, «связке ключей», файлам рабочего стола и даже паролю разблокировки macOS. Он проникает в любые браузеры и извлекает информацию автозаполнения банковских карт, пароли, кэш и cookie.



Самый простой и незаметный способ получить малварь — загрузка и распаковка зараженного dmg-архива любого приложения. Чтобы избежать опасности, загружайте программы только из App Store или с официальных сайтов их разработчиков.