В Telegram рассказали, будут ли утекать переписки из чатов и приватных групп

Утром появилась информация, будто Telegram внёс изменения в политику модерации и собирается следить за перепиской в частных чатах и группах. Выяснилось, что это не так.
Дело в том, что справочной информации Telegram появилось упоминание о возможности пожаловаться на переписку, но это может сделать только участник чата или группы. Модераторы при этом получат доступ только к тому сообщению, на которое пришла жалоба, а не ко всей переписке целиком.
Жаловаться на спам в личном чате можно было и раньше — одновременно с блокировкой незнакомого собеседника. Сейчас отправка жалоб на спамеров и злоумышленников была значительно упрощена, но это не означает, что отныне что-то угрожает приватности переписки.
Telegram изменил политику модерации после того как глава мессенджера Павел Дуров был задержан во Франции. Сейчас он не может выехать из страны, он отпущен под залог на полгода в ожидании окончания следствия по обвинениям в пособничестве в совершении преступлений, совершённых пользователями Telegram (терроризм, распространение порно и многое другое).
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым