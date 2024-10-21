В Telegram запустили вирус под видом фото. Как его распознать?

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!»

МВД предупредило о новой уловке мошенников, пишет «Коммерсант».Способ распространения вредоносного ПО в первую очередь касается владельцев Android-устройств. Как сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, пользователям Telegram начали приходить сообщения, рассчитанной на самых любопытных. Они подписаны как фото, однако имеют расширение APK. Это значит, что после их запуска на смартфон установится приложение, которое, в данном случае, может открыть доступ личным данным пользователя. Так мошенники могут заполучить пароли от аккаунтов в соцсетях, банковских приложений, важных документов, и использовать их с целью кражи средств.В ведомстве напомнили: