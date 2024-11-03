В Telegram зависла «единица», словно сообщение не прочитано. Вот как её убрать



Telegram образца 2024 года давно избавился от «детских болячек» и в целом является довольно стабильным приложением (при этом о серверах сервиса мы стыдливо умолчим). И всё же один небольшой глюк в нём присутствует уже не один год, а недавно даже обострился в связи с выходом iOS 18.



Речь идет о так называемой «наклейке» на иконке приложения, которая обычно оповещает о непрочитанных сообщениях. Периодически возникает баг, при котором злосчастная «единичка» в красном круге возникает, но непрочитанных сообщений на самом деле нет. Такое случается и на значке Telegram, и внутри него самого — например, сверху рядом с названием папки с чатами.











К счастью, есть очень простой способ избавиться от этой наклейки. Просто нажмите и удерживайте чат или папку, на которых возникла фейковая «единица», после чего выберите пункт «Прочитать все» на iOS или «Отметить прочитанным» на Android. Наклейка исчезнет и интерфейс снова будет выглядеть стерильно. К сожалению, от повторного проявления глюка этот метод не защищает, зато помогает быстро избавиться от раздражителя и не ждать, пока само пройдет. К счастью, есть очень простой способ избавиться от этой наклейки. Просто нажмите и удерживайте чат или папку, на которых возникла фейковая «единица», после чего выберите пункт «Прочитать все» на iOS или «Отметить прочитанным» на Android. Наклейка исчезнет и интерфейс снова будет выглядеть стерильно. К сожалению, от повторного проявления глюка этот метод не защищает, зато помогает быстро избавиться от раздражителя и не ждать, пока само пройдет.