В Telegram зависла «единица», словно сообщение не прочитано. Вот как её убрать

Олег

Telegram


Telegram образца 2024 года давно избавился от «детских болячек» и в целом является довольно стабильным приложением (при этом о серверах сервиса мы стыдливо умолчим). И всё же один небольшой глюк в нём присутствует уже не один год, а недавно даже обострился в связи с выходом iOS 18.

Речь идет о так называемой «наклейке» на иконке приложения, которая обычно оповещает о непрочитанных сообщениях. Периодически возникает баг, при котором злосчастная «единичка» в красном круге возникает, но непрочитанных сообщений на самом деле нет. Такое случается и на значке Telegram, и внутри него самого — например, сверху рядом с названием папки с чатами.

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К счастью, есть очень простой способ избавиться от этой наклейки. Просто нажмите и удерживайте чат или папку, на которых возникла фейковая «единица», после чего выберите пункт «Прочитать все» на iOS или «Отметить прочитанным» на Android. Наклейка исчезнет и интерфейс снова будет выглядеть стерильно. К сожалению, от повторного проявления глюка этот метод не защищает, зато помогает быстро избавиться от раздражителя и не ждать, пока само пройдет. 

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Комментарии

kardigan
+3763
kardigan
У меня постоянный баг с каналами. Когда открываю канал, а после комментарии почти всегда открываются пустые слоты с комментариями, которых не видно. До тех пор, пока не напишу сообщение ничего прочитать не могу😂 баг постоянный, не помогает ни установка, ни перезагрузка.
Сегодня в 11:14
#
tellurian
+2008
tellurian kardigan
Ни разу такого не было 🤔
2 часа назад в 13:17
#
Олег Воронин
+2367
Олег Воронин kardigan
У меня такое с публичными каналами, на которые я не подписан.
Открываешь — вечная прогрузка с пустыми блоками. Как только нажал "подписаться" — сразу всё подгрузилось)))
Как говорил классик: меня одолевают смутные сомнения... 😄
час назад в 13:32
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+683
pincher
Был такой глюк после обновления с 17-ой оси на 18-ю помогло простая переустановка приложения
Сегодня в 11:38
#
+71
Smerch777S pincher
Да, аналогичная ситуация была! Сейчас вроде всё нормик!
2 часа назад в 12:41
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