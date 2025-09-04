В телевизорах появится искусственный интеллект: представлен формат Dolby Vision 2





Компания Dolby Laboratories представила новый формат Dolby Vision 2, который использует искусственный интеллект для адаптации изображения к условиям окружающей среды. Технология будет доступна в двух вариантах: базовом Dolby Vision 2 для стандартных телевизоров и премиум-версии Dolby Vision 2 Max для устройств с максимальной производительностью. Основой обоих решений стал обновленный графический движок и интеллектуальная система управления контентом на основе ИИ.

Ключевой особенностью нового формата стала возможность максимально точной визуальной передачи авторского замысла создателей контента. Телевизоры будут отображать картинку в соответствии с метаданными, в которые можно записать конкретные настройки яркости, контраста и насыщенности цветов. Первым партнёром, который опробует этот подход, станет французская студия Canal+. Технология также автоматически подстраивает яркость под окружающее освещение и улучшает видимость в тёмных сценах без искажения художественной концепции.Для динамичного контента — игр и спортивных трансляций — Dolby обещает плавную передачу движения и точную цветопередачу. Премиум-версия Dolby Vision 2 Max предложит дополнительные функции, детали которых пока не раскрываются. Производители смогут выбирать подходящий вариант в зависимости от возможностей и целевой аудитории своих телевизоров.Первым брендом, который внедрит новую технологию, станет Hisense — компания оснастит свои телевизоры чипом MediaTek Pentonic 800 с нативной поддержкой Dolby Vision 2. Ожидается, что вслед за ней эту технологию подхватят и другие производители, такие как LG, Sony, TCL и Vizio. Предыдущую версию формата используют более 350 моделей телевизоров различных марок.