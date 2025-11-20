Top.Mail.Ru

В TikTok приходит переключатель мечты, который ждал буквально каждый

Фото: Unsplash
Соцсеть с короткими видео TikTok порадовала пользователей свежим анонсом новой функции. О ней пишет MacRumors.

Речь идет о контенте, созданном нейросетями. Сейчас он бесконтрольно распространяется в рекомендациях наравне с живыми роликами, и многих пользователей это не устраивает. Теперь ситуацию можно будет подправить в индивидуальном порядке.

Согласно источнику, в ближайшее время приложение TikTok обзаведется новым переключателем. Он даст возможность снизить количество нейросетевых роликов в вашей персональной ленте. В разделе «Управление темами» появится пункт «Искусственный интеллект», который можно будет отключить. Также можно будет снизить количество ИИ-роликов в ленте «Для вас». Полное их отключение пока не будет предусмотрено.

TikTok также тестирует систему маркировки контента, созданного с ИИ. Невидимые водяные знаки предотвратят удаление нейросетевых меток при его повторной загрузке или публикации на другой платформе. Удалить невидимый водяной знак из метаданных станет сложнее.
