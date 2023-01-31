В топ российского App Store попал коварный VPN-сервис. Что в нем опасного?

В российском сегменте App Store обновился рейтинг самых популярных бесплатных приложений. На первое место попал VPN-сервис, на который жалуются пользователи.
Речь идет о приложении VPN — Super VPN. Оно находится на 1 месте по популярности среди бесплатных приложений для iPhone, уже набрало более 600 тысяч отзывов и имеет в целом неплохой рейтинг. Утилита не новая, но по какой-то причине попала в топ только сейчас.
Разработчики рекламируют Super VPN как сервис с «неограниченным временем соединения, неограниченными данными и неограниченной пропускной способностью». В целом его возможности примерно идентичны другим VPN-сервисам, однако есть несколько проблем, на которые указывают пользователи.
Прежде всего, некоторые отмечают довольно большое количество личных данных, которые собирает Super VPN. Другие говорят, что сервис имеет нехорошую «привычку» произвольно переключать локацию во время работы, даже если она была выставлена вручную. Третьи жалуются на бесконечную рекламу — до 7 роликов перед включением или выключением соединения. Но самое неприятное даже не это.
Super VPN стоит немалых денег в сравнении с другими популярными сервисами. Например, пользование им в течение одной недели обойдется вам в 549 рублей, покупка на месяц — в 949 рублей, а на год — 6290 рублей. Другие популярные и проверенные VPN обычно стоят около 250-400 рублей в месяц или 3-4 тысячи рублей в год, а иногда даже дешевле.
При этом приложение сделано хитро — после загрузки автоматически начинается пробный 7-дневный период, от которого нельзя отказаться. Этот период не отображается в списке подписок App Store, однако после его завершения могут автоматом списаться деньги. Вот как это описано в одном отзыве:
В итоге, чтобы избежать списания средств, нужно сначала согласиться на платную подписку, а потом отключить её в настройках Apple ID.
Выбирая тот или иной сервис, будьте внимательны, читайте все примечания и не нажимайте на предлагаемые приложением кнопки автоматически. Кстати, вот здесь есть подробная инструкция по оплате игр, приложений и подписок, если у вас российский Apple ID.
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