В третьей бета-версии iOS 17 найдены две небольшие полезные функции

После выхода iOS 17 Developer Beta 3 разработчики нашли несколько нововведений, которых не было ранее. О них написали в MacRumors.
Дополнительная полезная кнопка появилась в меню при создании длинных скриншотов — например, веб-страницы в браузере. До сих пор скриншот можно было только сохранить в формате PDF, но теперь внедрена возможность просто отправить его в медиатеку — для этого появился отдельный пункт меню.
Второе нововведение касается работы iPhone с двумя SIM-картами одновременно. В iOS 17 Developer Beta 3 и Public Beta 1 появилась удобная сортировка СМС-сообщений по тому, на какую сим-карту они прилетели. А еще пользователь может установить на каждую «симку» отдельный рингтон, и выбрать нужный ему номер для обратного звонка на неизвестный номер.
Напомним, что у нас есть обзор главных нововведений iOS 17.
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