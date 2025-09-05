В ЦБ рассказали, как избежать блокировки банковской карты

Артем
Снимок экрана 2025-09-05 090109.png
Фото: Unsplash

Чтобы снизить риск блокировки карт, Центральный банк России рекомендует соблюдать несколько простых правил при переводе средств.

• Никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомцев

• Если вас попросили вернуть по ошибке переведенные деньги, не делайте этого самостоятельно — обратитесь с просьбой в банк.

• Не передавайте свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк. 

• Не платите по номеру телефона и не переводите деньги в магазинах и на рынках — банк может расценить такие переводы, как подозрительные.

• Указывать назначение платежа, так переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений.

• Оплата услуг пиратских сайтов, нелегального казино, анонимных криптообменников и других сфер теневого бизнеса могут впутать человека в преступные схемы, что станет причиной для блокировки.

Если блокировка все же произошла, рекомендуется обратиться в в любой из банков, где обслуживается человек или направить заявление в Банк России через интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы.
Источник:
Telegram
