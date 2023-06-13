В Турции связали холодильник и смартфон по NFC. Теперь вы точно не отравитесь

Олег

Датчик

Фото: Koç University

Ученые изобрели датчик, который сообщает о порче продуктов прямо на смартфон владельца. Об этом пишет New Atlas.

Согласно источнику, датчик предназначен для продуктов с большим содержанием белка: мясо, курица, рыба и так далее. Он сделан из легкосинтезируемого полимера, содержащего электроды; они реагируют на биогенные амины — вещество, которое вырабатывается в продуктах, когда они портятся.

До сих пор измерять биогенные амины в домашних условиях было практически невозможно: для этого требовалось дорогостоящее оборудование. Но с новым датчиком от сотрудников турецкого Университета Коч отслеживать свежесть продуктов можно в реальном времени прямо на смартфоне.

Датчик использует технологию NFC и подключается к смартфонам с таким модулем, когда они находятся поблизости. В этот момент он получает питание, измеряет уровень биогенных аминов и отправляет результат на смартфон. Такая технология позволяет не встраивать в датчик батарейку.

Модуль уже протестирован на разных продуктах, в том числе на куриной грудке, размещенных в холодильнике, и показал свою эффективность. Если коммерческая компания возьмет датчик в производство, он поможет вовремя съедать продукты, пока они не испортились — не выкидывать их и не отравиться. Создатели говорят, что он крайне дешев в производстве. 

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Источник:
New Atlas
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