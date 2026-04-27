В Турции теперь можно платить российскими картами

Александр

Фото freepik

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о запуске оплаты в рублях через «Систему быстрых платежей» (СБП) в туристических зонах Турции. Теперь российские туристы могут расплачиваться рублями за покупки в магазинах, кафе, аптеках и сувенирных лавках, а также оплачивать SPA-процедуры, экскурсии и трансферы. Списание происходит в рублях с любой карты любого российского банка, включая карты «Мир», Visa и Mastercard. Для совершения платежа туристу нужно отсканировать QR-код продавца через приложение банка и подтвердить операцию.

На данный момент оплату по СБП принимают в более чем 1000 местах по всей Турции. Большинство из них, свыше 800 точек, расположены на курортах Анталии, также доступны пункты в Стамбуле (более 240), на Эгейском побережье (около 80), в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары. Все локации собраны на интерактивной русскоязычной карте-путеводителе, каждая точка проверена. Количество таких мест увеличивается примерно на 150 в месяц. Сумма покупки в приложении сразу отображается в рублях, а фактический курс при оплате составляет около 1,9 рубля за лиру.

Возможность оплаты рублями через СБП особенно востребована в связи с блокировкой российских карт за рубежом. Помимо оплаты по QR-коду, туристы могут расплачиваться рублями наличными в магазинах на территории многих гостиниц Анталии, а также картами UnionPay российских банков. Подтверждение по SMS при оплате через СБП не требуется. При необходимости туристы также могут воспользоваться альтернативными способами оплаты, например, создать виртуальную карту турецкой платёжной системы Troy и пополнять её через СБП.
2
Рекомендации

Комментарии (1)

Anatoly076
+382
Anatoly076
Что снова можно? Идея классная. Надеюсь не такая же как в Абхазии? Ездили с семьей, везде баннеры, билборды, реклама — «Плати картой МИР!». Ну и что по итогу:
1. Половину покупок за наличные рубли (по известному им курсу). Спрашиваешь сколько стоит, молчит, закатывает глаза, потом просто 1000 и все.
2. В других 40% можно через перевод им на российские банковские карты. Старый и добрый «перевод» 😊😊😊.
3. И в процентах 10 местах картой МИР оплатили, и то сотрудники были ну МЕГАнедовольны что я просто настоял (кончилась наличка, и за горами отвалился интернет 🛜 в роуминге).

Вот и вся история с братским регионом и интеграцией «карт МИР»! 🤷🏻‍♂️🤣🤣🤣
Сегодня в 16:05
