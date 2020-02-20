Twitter приобрел компанию Chroma Labs, которая разработала приложение Chroma Stories — инструмент для создания и оформления историй в различных социальных сетях. Соцсеть подтвердила, что Chroma Labs присоединится к команде разработчиков. «Их опыт в создании творческих инструментов для самовыражения пользователей полностью совпадает с нашей работой», — сообщил вице-президент по дизайну в Twitter Дэнтли Дэвис.



В течение нескольких лет истории появились в Instagram, Facebook, VK и даже на YouTube, после того, как эта функция дебютировала в Snapchat. Изначально контент историй оценили молодые пользователи, но затем возможность получила широкое распространение, а на таких платформах, как Instagram и Facebook истории превратились в ключевой рекламный блок. Twitter до сих пор остается единственной крупной соцсетью, в которой не было реализовано аналогичной функции. Вероятно, это скоро изменится после приобретения Chroma Labs.



По словам представителей Twitter, команда Chroma Labs будет работать над тем, чтобы дать пользователям еще больше творческих способов выразить себя на платформе. Это может означать, что в ближайшее время может появиться возможность публикации историй или, по крайней мере, новые способы редактирования контента перед публикацией в ленту.





