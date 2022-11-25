Илон Маск Twitter

В Twitter появятся разноцветные галочки для разных категорий пользователей

Фархад

Twitter Gold, Silver, Blue

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз пересмотрел своё решение относительно значков верификации в Twitter — он добавит в сервис микроблогов цветные галочки.

В начале ноября новоиспечённый владелец Twitter решил раздать всем подписчикам Twitter Blue синие галочки, но уже на следующий день соцсеть наводнили фейковые аккаунты знаменитостей со значками верификации, стоимостью в $8/месяц. Спустя несколько дней у проверенных аккаунтов в Twitter появились серые галочки с подписью «Official», а затем Маск вовсе приостановил раздачу значков.

Теперь глава Twitter анонсировал три типа галочек:
  • Золотая — для крупных компаний;
  • Серая — для правительственных аккаунтов;
  • Синяя — для знаменитостей и подписчиков Twitter Blue.
Также он добавил, что все верифицированные учётные записи будут проверены вручную до предоставления специального значка.

Маск пообещал вернуть подписку Twitter Blue 2 декабря.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Илон Маск наконец раскрыл публично, что он сделает с Twitter-ом
Хакер, взломавший iPhone, будет чинить Twitter для Илона Маска
Производители Android-смартфонов перестанут позориться

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс.Такси» снизило цены. Водители недовольны и думают, как схитрить
AliExpress очень расстроил россиян. Ждем и надеемся, что всё изменится
«Тинькофф-банк» раскрыл хитрый способ обойти комиссию «Сбербанка». Гениально и просто
Центробанк прямо сказал, что будет с долларами в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4066
Gabriel
Хорошо что не сделали как с автономерами в США
Во где зоопарк)
П.с:
И блатные номера там тоже есть.)
2 часа назад в 21:35
#
0
Boris Landesman Gabriel
Чем же ваш аргумент по поводу автомобильных номеров в США?
час назад в 21:49
#