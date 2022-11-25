В Twitter появятся разноцветные галочки для разных категорий пользователей

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз пересмотрел своё решение относительно значков верификации в Twitter — он добавит в сервис микроблогов цветные галочки.
В начале ноября новоиспечённый владелец Twitter решил раздать всем подписчикам Twitter Blue синие галочки, но уже на следующий день соцсеть наводнили фейковые аккаунты знаменитостей со значками верификации, стоимостью в $8/месяц. Спустя несколько дней у проверенных аккаунтов в Twitter появились серые галочки с подписью «Official», а затем Маск вовсе приостановил раздачу значков.
Теперь глава Twitter анонсировал три типа галочек:
- Золотая — для крупных компаний;
- Серая — для правительственных аккаунтов;
- Синяя — для знаменитостей и подписчиков Twitter Blue.
Маск пообещал вернуть подписку Twitter Blue 2 декабря.