Twitter

У платформы Twitter скоро появится первая платная функция, а также автоблокировщик. Об этом рассказала эксперт в области обратной разработки Джейн Манчун Вонг со ссылкой на разговор руководства компании с инвесторами.

Twitter

В Twitter появятся сообщества — это аналог групп в Facebook. Помимо этого, компания анонсировала функцию Super Follow. Она позволит авторам вводить платную подписку на эксклюзивный контент и получать деньги с подписчиков напрямую. Стоимость Super Follow составит 4,99 долларов, а о других вариантах пока нет информации.

Twitter

Пользователи смогут создавать в Twitter группы по определенным интересам, например «Кошки» или «Комнатные растения». К ним можно будет присоединиться, чтобы получать больше тематического контента.


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TJ TJ

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