В Тюмени выдали первую ипотеку по QR-коду

Олег

QR

Фото: Shutterstock

Семья из Тюмени получила ипотеку от банка с использованием QR-кода. Об этом пишет РБК.

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Согласно источнику, QR-код использовался на этапе подачи заявления в банк. Клиентам не требовалось заполнять анкету, собирать пакет документов и отправлять их на рассмотрение: они просто сгенерировали QR-код в личном кабинете партнера банка и через несколько минут получили одобрение ипотеки на сумму 6 млн рублей.

«По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его цифрового профиля», — вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов. 

Банк объясняет, что «по желанию клиента в онлайн-формате можно провести все процедуры по оформлению ипотеки — от подписания документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре».

Степень защиты таких заявок от мошенничества пока остается не до конца разъясненной. В теории злоумышленник может получить доступ к личному кабинету жертвы и получить QR-код от его имени, хотя в случае ипотеки обналичить похищенные средства может быть крайне проблематично. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+21
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Вот пример цифрового фетиша. Бесполезная и даже вредная фича. Ипотеку в жизни берешь один раз. Можно и ножками сходить. А угрозы всему населению из-за мошенников огромны. Это надо срочно отключить. Цифровой психоз.
2 часа назад в 12:31
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+25
makc80 AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Вопрос??? Почему один раз??? Я вот одну выплатил, отдохну немного и за следующей пойду, 13 лет назад набегался за бумажками, сейчас думаю будет по проще.
47 минут назад
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