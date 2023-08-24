В Тюмени выдали первую ипотеку по QR-коду

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Семья из Тюмени получила ипотеку от банка с использованием QR-кода. Об этом пишет РБК.







Согласно источнику, QR-код использовался на этапе подачи заявления в банк. Клиентам не требовалось заполнять анкету, собирать пакет документов и отправлять их на рассмотрение: они просто сгенерировали QR-код в личном кабинете партнера банка и через несколько минут получили одобрение ипотеки на сумму 6 млн рублей.





«По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его цифрового профиля», — вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.



Банк объясняет, что «по желанию клиента в онлайн-формате можно провести все процедуры по оформлению ипотеки — от подписания документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре».



Степень защиты таких заявок от мошенничества пока остается не до конца разъясненной. В теории злоумышленник может получить доступ к личному кабинету жертвы и получить QR-код от его имени, хотя в случае ипотеки обналичить похищенные средства может быть крайне проблематично.