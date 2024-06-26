В умных телевизорах «Яндекса» появились очень необычные заставки. Причем бесплатно!

Олег

Яндекс


«Яндекс» добавил в свои умные устройства новые заставки в рамках партнерства с «Третьяковской галереей». Об этом компания сообщает на официальном сайте.

Согласно источнику, «Яндекс» и «Третьяковка» запустили совместный проект «Музей у вас дома», в рамках которого на ТВ Станции, ТВ Станции Про и Станции Дуо Макс появилась новая коллекция из 11 культурно обогащающих заставок. Пользователи увидят на своих экранах картины «Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха, «Радуга» Ивана Айвазовского, «Похищение Европы» Валентина Серова, «Иван-царевич на Сером Волке» Виктора Васнецова, «Золотая осень» и «Цветущие яблони» Исаака Левитана, «Рожь» Ивана Шишкина, «Парижское кафе» Константина Коровина, «Композиция VII» Василия Кандинского, «Осень в провинции» Бориса Кустодиева.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Произведения искусства можно не только увидеть, но и изучить, не вставая с дивана. Достаточно спросить «Алиса, что это за картина?», и голосовой помощник в роли личного экскурсовода расскажет о самой картине, её авторе и истории создания. За достоверность можно не переживать: Алиса пользуется строго информацией от специалистов «Третьяковки». Вместе с этим на экране будет QR-код для самостоятельного изучения подробностей.

Чтобы добавить новые заставки на экран, выберите в настройках новую тему «Моя Третьяковка». Картины будут сменять друг друга по таймеру. Обновление получат все владельцы умных устройств «Яндекса» без подписок и допплаты. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Яндекс
Cсылки по теме:
В «Яндекс Go» появилось 6000 электровелосипедов. Вот как их арендовать
В «Яндекс Диске» появился совершенно новый раздел — прямо как у Apple
У «Яндекса» появился виртуальный рассказчик — нейросеть, озвучивающая книги

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+929
Paspartu
Норм. Буду юзать 👍🏼
49 минут назад
#