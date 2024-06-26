В умных телевизорах «Яндекса» появились очень необычные заставки. Причем бесплатно!



«Яндекс» добавил в свои умные устройства новые заставки в рамках партнерства с «Третьяковской галереей». Об этом компания сообщает на официальном сайте.



Согласно источнику, «Яндекс» и «Третьяковка» запустили совместный проект «Музей у вас дома», в рамках которого на ТВ Станции, ТВ Станции Про и Станции Дуо Макс появилась новая коллекция из 11 культурно обогащающих заставок. Пользователи увидят на своих экранах картины «Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха, «Радуга» Ивана Айвазовского, «Похищение Европы» Валентина Серова, «Иван-царевич на Сером Волке» Виктора Васнецова, «Золотая осень» и «Цветущие яблони» Исаака Левитана, «Рожь» Ивана Шишкина, «Парижское кафе» Константина Коровина, «Композиция VII» Василия Кандинского, «Осень в провинции» Бориса Кустодиева.







Произведения искусства можно не только увидеть, но и изучить, не вставая с дивана. Достаточно спросить «Алиса, что это за картина?», и голосовой помощник в роли личного экскурсовода расскажет о самой картине, её авторе и истории создания. За достоверность можно не переживать: Алиса пользуется строго информацией от специалистов «Третьяковки». Вместе с этим на экране будет QR-код для самостоятельного изучения подробностей.



Чтобы добавить новые заставки на экран, выберите в настройках новую тему «Моя Третьяковка». Картины будут сменять друг друга по таймеру. Обновление получат все владельцы умных устройств «Яндекса» без подписок и допплаты.