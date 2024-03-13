В «умных» телевизорах Яндекса появился удобный способ смотреть кино и фото

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Теперь пользователи ТВ Станций и телевизоров под управлением YaOS могут подключиться к Яндекс Диску. В «облако» можно загрузить видео, фотографии, коллекцию фильмов и смотреть на большом экране.Для того чтобы начать пользоваться Диском от Яндекс 360, его необходимо найти и установить из каталога приложений телевизора под управлением YaOS или YaOS X. Для авторизации просто отсканируйте QR-код камерой смартфона или с помощью приложения Яндекс Ключ со включенной двухфакторной аутентификацией.После успешного входа пользователю станут доступны альбомы, которые есть в его облачном хранилище. Можно зайти в любой из них, открыть файл из коллекции на весь экран, пролистать фотографии подряд и воспроизвести видео.Просьба добавить Яндекс Диск в каталог приложений была одной из самых частых после того, как в 2022 году в нем появился Яндекс Браузер.