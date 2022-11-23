В вашем Samsung Galaxy прячется… странный чихуахуа. Вот как его увидеть

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А вот и чихуахуа.

В сети появилась необычная подробность относительно смартфонов Samsung Galaxy. Об этом пишут на Lifehacker.Согласно источнику, почти в каждом смартфоне Samsung Galaxy прямо с завода скрывается забавная картинка с собакой чихуахуа. На нее невозможно наткнуться при обычном использовании смартфона, и даже в меню для разработчиков её не найти. Картинка находится в диагностическом меню устройства. Вот как достать пса из Galaxy:Источник отмечает, что в сети нет информации, кто придумал разместить забавно растянутую фотографию собаки в диагностический раздел, и когда именно она там появилась. Судя по всему, найти чихуахуа можно практически в любом смартфоне Galaxy, независимо от его возраста.