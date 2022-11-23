Samsung Galaxy Гайды

В вашем Samsung Galaxy прячется… странный чихуахуа. Вот как его увидеть

Олег

Galaxy


В сети появилась необычная подробность относительно смартфонов Samsung Galaxy. Об этом пишут на Lifehacker.

Согласно источнику, почти в каждом смартфоне Samsung Galaxy прямо с завода скрывается забавная картинка с собакой чихуахуа. На нее невозможно наткнуться при обычном использовании смартфона, и даже в меню для разработчиков её не найти. Картинка находится в диагностическом меню устройства. Вот как достать пса из Galaxy:
  • Откройте приложение «Телефон»
  • Наберите *#0*#
  • Откроется меню с набором опций для диагностики различных компонентов смартфона
  • Тапните на строку «Дотчик»
  • Среди других кнопок найдите «Тест изображения»
  • А вот и чихуахуа.
Пёс

Источник отмечает, что в сети нет информации, кто придумал разместить забавно растянутую фотографию собаки в диагностический раздел, и когда именно она там появилась. Судя по всему, найти чихуахуа можно практически в любом смартфоне Galaxy, независимо от его возраста. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

+23
ertoso
Это sos .надо спасать собаку
Сегодня в 11:30
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kardigan
+2891
kardigan
Кто то давным давно прикололся, либо это некий хитрый ход.
2 часа назад в 12:30
#
+334
Mikkas
Собака это терпимо,хорошо что не пикантное фото какой нибудь лэди,мэна 🫣😉
44 минуты назад
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