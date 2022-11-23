В вашем Samsung Galaxy прячется… странный чихуахуа. Вот как его увидеть

В сети появилась необычная подробность относительно смартфонов Samsung Galaxy. Об этом пишут на Lifehacker.
Согласно источнику, почти в каждом смартфоне Samsung Galaxy прямо с завода скрывается забавная картинка с собакой чихуахуа. На нее невозможно наткнуться при обычном использовании смартфона, и даже в меню для разработчиков её не найти. Картинка находится в диагностическом меню устройства. Вот как достать пса из Galaxy:
- Откройте приложение «Телефон»
- Наберите *#0*#
- Откроется меню с набором опций для диагностики различных компонентов смартфона
- Тапните на строку «Дотчик»
- Среди других кнопок найдите «Тест изображения»
- А вот и чихуахуа.
Источник отмечает, что в сети нет информации, кто придумал разместить забавно растянутую фотографию собаки в диагностический раздел, и когда именно она там появилась. Судя по всему, найти чихуахуа можно практически в любом смартфоне Galaxy, независимо от его возраста.