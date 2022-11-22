В вашей Медиатеке iCloud появились чужие фото? Не удивляйтесь



В сети появилась информация о двух странных глюках «Медиатеки iCloud». Информацию собрали в MacRumors.



Согласно источнику, проблема касается приложения «iCloud для Windows». Некоторые пользователи жалуются, что их фото и видео оказываются испорченными: рандомные файлы из пользовательской библиотеки становятся черными или покрываются полосами.



Но это еще не самое странное. Другие пользователи пишут, что при попытке просмотреть испорченные медиафайлы они видят… чужие фотографии.





«iCloud для Windows … вставляет кадры из неизвестных источников, возможно, из других учетных записей iCloud. Мне показывали фотографии семей других людей, которых я никогда в жизни не видел, футбольных матчей и другие случайные фотографии», — говорит один из «пострадавших».



На самом деле достоверно неизвестно, действительно ли «фантомные» фотографии принадлежат другим пользователям iCloud, но источник отмечает, что это представляется логичным. Теоретически, если вы видите чужие фото, то кто-то другой вполне может ненароком посмотреть и ваши.



Удаление и переустановка приложения «iCloud для Windows» не решает проблему, а значит она находится на стороне сервера Apple. На данный момент жалобы поступали лишь от пользователей Windows 10 и 11.