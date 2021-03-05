Компания Google «прокачала» веб-версию своего сервиса «Фото». Теперь на сайте хранилища доступны инструменты, которые раньше были только в мобильном приложении.
Вкладка «Расширенный поиск»
В боковом меню окна «Google Фото» можно увидеть новую вкладку со значком «лупы» — «Расширенный поиск». Фотографии здесь в основном разделены на две категории — «Места» и «Вещи». В моём аккаунте пока появилась только категория «Места» — возможно потому, что сервис еще не успел обработать свежие фото. Кроме того, ниже доступен список еще из десятка категорий, таких как «Скриншоты», «Селфи», «Коллажи» и «Панорамные фото и видео». Всё это упрощает поиск людей, а также конкретного предмета, здания или геолокации среди множества фотографий. Кроме того, теперь можно воспользоваться категориями, чтобы удобно перебрать и почистить свои фотоархивы на большом экране компьютера.
Вкладка «Избранные»
Как и в мобильной версии, на веб-сайте «Google Фото» вкладка «Избранное» теперь вынесена отдельно, для быстрого доступа к ней. Чтобы пометить фотографию как избранную в браузере, откройте её на весь экран и нажмите «звездочку» в верхнем правом углу. Изображение останется на своем месте в текущих альбомах и ленте, при этом появится во вкладке «Избранное».
На данный момент обновленный инструментарий может быть доступен не всем, так как внедряется постепенно, и скоро появится у каждого пользователя.
К слову, веб-версия сервиса «Фото iCloud» от Apple имеет гораздо меньше возможностей. Например, сайт выделяет всего один автоматически распознаваемый тип фотографий — «Снимки экрана». Из базовых разделов предлагается только временная шкала с изменением масштаба, раздел со скрытыми изображениями, а также альбом «Избранное», который можно просматривать в отдельной вкладке, пополнять и очищать нажатием на «сердечко» в миниатюре картинки. Вот здесь мы рассказали, как перенести свои альбомы из «Фото iCloud» в «Google Фото».
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