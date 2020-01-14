





Разработчики Instagram добавили в веб-версию сервиса долгожданное нововведение — поддержку приёма и отправки личных сообщений непосредственно в браузере. Теперь для общения в Instagram нет необходимости устанавливать приложение — вести переписку можно на сайте instagram.com после входа в свой аккаунт.Это нововведение лишь начинает разворачиваться, поэтому в настоящее время доступно лишь небольшой части пользователей — «нескольким процентам». В ближайшие недели доступ к нему получат все, кто пользуется веб-версией Instagram.Точно так же, как в мобильном приложении, в личной переписке на сайте Instagram можно обмениваться текстовыми сообщениями (в том числе в групповых чатах), отправлять друг другу фотографии и видео, ставить лайки и получать уведомления о событиях в чате.Владелец Instagram — соцсеть Facebook, которой также принадлежит мессенджер WhatsApp. Все три сервиса теперь поддерживают личную переписку в браузере. В планах Facebook — перевести общение во всех этих сервисах на общую платформу и обеспечить совместимость и взаимодействие между ними (то есть, пользователи Instagram смогут писать пользователям Facebook или WhatsApp и наоборот, при этом необязательно иметь аккаунт того сервиса, которым пользуется ваш собеседник).