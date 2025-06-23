В VK Музыке появился новый раздел с мерчем артистов

Олег

VK


В отечественном стриминг-сервисе появилась возможность заказать товары от любимых артистов. Об этом сообщает пресс-служба VK.

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Согласно источнику, в мобильном приложении ВКонтакте появился новый раздел «Мерч». К нему уже подключились более 1000 артистов, их в числе Баста, KUKOYAKA (Денис Кукояка), GONE.Fludd, CREAM SODA, Сироткин, LOVV66 и другие. Пользователи могут просмотреть и выбрать товары и мерч от музыкантов, например, предметы одежды и аксессуары, а потом приобрести его.

Покупка совершается двумя способами. Можно обсудить заказ напрямую с продавцом в блоке понравившейся вещи, а можно перейти на сторонний сайт или онлайн-магазин и завершить покупку там. Также к запуску раздела с мерчем «VK Музыка» приготовила сюрприз-боксы, созданные совместно с десятью артистами. Внутри — несколько эксклюзивных предметов, выбранных музыкантами из персональных коллекций. Лимитированные боксы доступны в разделе «Мерч» у GONE.Fludd, DEAD BLONDE, Lida, Mirèle, «Сироткин», Thomas Mraz, GSPD, i61 и КОСМОНАВТОВ НЕТ.

Чтобы увидеть новый раздел, необходимо обновить приложение ВКонтакте до последней версии.

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