В VK Музыке появился новый раздел с мерчем артистов

В отечественном стриминг-сервисе появилась возможность заказать товары от любимых артистов. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Покупка совершается двумя способами. Можно обсудить заказ напрямую с продавцом в блоке понравившейся вещи, а можно перейти на сторонний сайт или онлайн-магазин и завершить покупку там. Также к запуску раздела с мерчем «VK Музыка» приготовила сюрприз-боксы, созданные совместно с десятью артистами. Внутри — несколько эксклюзивных предметов, выбранных музыкантами из персональных коллекций. Лимитированные боксы доступны в разделе «Мерч» у GONE.Fludd, DEAD BLONDE, Lida, Mirèle, «Сироткин», Thomas Mraz, GSPD, i61 и КОСМОНАВТОВ НЕТ.
Чтобы увидеть новый раздел, необходимо обновить приложение ВКонтакте до последней версии.