В VK Музыке появился новый раздел с мерчем артистов



В отечественном стриминг-сервисе появилась возможность заказать товары от любимых артистов. Об этом сообщает пресс-служба VK. В отечественном стриминг-сервисе появилась возможность заказать товары от любимых артистов. Об этом сообщает пресс-служба VK. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в мобильном приложении ВКонтакте появился новый раздел «Мерч». К нему уже подключились более 1000 артистов, их в числе Баста, KUKOYAKA (Денис Кукояка), GONE.Fludd, CREAM SODA, Сироткин, LOVV66 и другие. Пользователи могут просмотреть и выбрать товары и мерч от музыкантов, например, предметы одежды и аксессуары, а потом приобрести его.Покупка совершается двумя способами. Можно обсудить заказ напрямую с продавцом в блоке понравившейся вещи, а можно перейти на сторонний сайт или онлайн-магазин и завершить покупку там. Также к запуску раздела с мерчем «VK Музыка» приготовила сюрприз-боксы, созданные совместно с десятью артистами. Внутри — несколько эксклюзивных предметов, выбранных музыкантами из персональных коллекций. Лимитированные боксы доступны в разделе «Мерч» у GONE.Fludd, DEAD BLONDE, Lida, Mirèle, «Сироткин», Thomas Mraz, GSPD, i61 и КОСМОНАВТОВ НЕТ.Чтобы увидеть новый раздел, необходимо обновить приложение ВКонтакте до последней версии.