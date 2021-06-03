



Социальная сеть «ВКонтакте» добавила в мессенджер исчезающие и тихие сообщения. Отправлять их можно с мобильного приложения, а получать в том числе в веб-версии соцсети.





Исчезающему сообщению нужно задать время жизни — от 15 секунд до 24 часов. Как только оно истечёт, реплика пропадёт. Например, можно позвать друзей заглянуть в кафе, где будете ещё полчаса. Потом сообщение исчезнет, и не придётся объяснять, что вы уже ушли. А ещё можно обмениваться мемами даже в самых серьёзных беседах — пусть все улыбнутся сейчас, а вскоре чат снова станет чистым. Кстати, если кто-то успеет сделать снимок экрана с исчезающим сообщением, в беседу придёт сервисное уведомление об этом.

Тихое сообщение пригодится, если написать нужно прямо сейчас, но отвлекать собеседника не хочется. У таких сообщений есть особенность — уведомление о них приходит без звука и со значком 🔕 перед текстом. Используйте их, если написать нужно прямо сейчас, но отвлекать собеседника не хочется. Такие сообщения заботливо покажут, что ответить можно позже.Исчезающие и тихие сообщения станут доступны в приложении VK в течение дня.





