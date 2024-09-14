В VK пропал контент для взрослых

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Пользователи социальной сети VK обратили внимание, что с вечера пятницы во вкладке Видео пропал «безопасный поиск», через который можно было найти контент для взрослых.Видимо, платформа прислушалась к пользователям и блогерам, которые неоднократно жаловались на то, что видеохостинг переполнен непристойными роликами. В самой компании это пока никак не прокомментировали.Эта новость особенно сильно контрастирует на фоне недавнего обнаружения видеороликов 18+ на YouTube.